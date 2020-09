¿Qué pasó?

Este lunes, el ministro de Defensa, Mario Desbordes, criticó a los partidos que presentaron una acusación constitucional contra el exministro de Salud, Jaime Mañalich y además afirmó, como han hecho el resto de los funcionarios del Ejecutivo, que el libelo no tiene fundamentos.

¿Qué dijo?

El secretario de Estado, señaló en radio Infinita que “hay un sector de la oposición, el Frente Amplio sobre todo, que presenta acusaciones cada mes y medio más o menos en promedio”.

En ese sentido, agregó que “está bien, hay que usar las herramientas que nos da la Constitución para distintas autoridades, en este caso el Congreso, pero hay que utilizarlas bien”.

“En este caso puntual, contra el ministro Mañalich, la verdad es que creo que no hay ningún fundamento. Uno podrá cuestionar lo que se hizo o no, pero no da para acusación constitucional”, afirmó.

"No podemos seguir generando peleas"

Por otro lado, Desbordes planteó que “no podemos seguir encrispando los ánimos. No podemos seguir generando peleas constantemente de cara a un proceso que se nos viene de un año en elecciones, algunas de ellas extraordinariamente sensibles como el plebiscito y la elección de constituyentes si gana el Apruebo”.

“Los políticos deberíamos ayudar a que el ambiente mejore, que sea de diálogo, de discusión de ideas, de debate firme muchas veces, duro quizás, pero no de una guerrilla constante. Tenemos responsabilidades como autoridades para tratar de frenar la violencia (...) por lo tanto, el ejemplo que tenemos que dar es bien distinto al que se da con estas acusaciones”, sostuvo.

La acusación constitucional

En el documento, de 50 páginas y dos capítulos, se acusa a Mañalich de "haber infringido gravemente la Constitución y las leyes y haber dejado estas sin ejecución al haber colocado en riesgo la vida y la salud de la población", además de "haber infringido gravemente la Constitución y las leyes y haber dejado éstas sin ejecución a raíz del ocultamiento de datos y faltas a la probidad".

Según se lee en el escrito “se acusa constitucionalmente al exministro de Salud, señor Jaime Mañalich Muxi por ser responsable constitucionalmente de vulnerar gravemente los derechos constitucionales a la vida e integridad física y psíquica de miles de personas en la República, infringiendo el artículo 19 N°1 y N° 9 de la Constitución Política de la República y de los artículos 1.1 y 4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello en relación al artículo 5 inciso segundo del texto constitucional”.

Además de “vulnerar gravemente los principios constitucionales de probidad y publicidad (artículo 8), los artículos 4 y 5 de la Ley N° 20.285 sobre acceso a la información pública y los artículos 13 y 52 de la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional sobre Bases Generales de la Administración del Estado (“LOCBGAE”)”.

En el texto se cierra diciendo que “en virtud de los antecedentes de hecho y de derecho invocados, y a lo dispuesto en el artículo 52 N° 2 letra b) de la Constitución Política de la República, a la Honorable Cámara de Diputados solicitamos, que declare ha lugar la presente acusación constitucional para que luego el Senado la acoja y, habiendo declarado la culpabilidad del señor Jaime Mañalich, ex Ministro de Salud, privandole de desempeñar cargos públicos, sean estos de elección popular o no, por el plazo de 5 años, en conformidad al artículo 53 N°1 de la Carta Fundamental, por haber infringido la Constitución y las leyes indicadas, y por haberlas dejado sin ejecución”.

La acusación constitucional está firmada los diputados Claudia Mix, Tomás Hirsch, Marisela Santibáñez, Karol Cariola, Patricio Rosas, Esteban Velásquez, Marcela Hernando, Ricardo Celis, Miguel Crispi y Diego Ibáñez.

