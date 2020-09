El 12 de septiembre de 2010, el chileno Adolfo Ignacio Celedón Bravo caminaba junto a su pareja por las calles de Berkeley, Estados Unidos, luego de asistir a una fiesta para celebrar su cumpleaños.

En la madrugada de ese día, sin embargo, ambos fueron interceptados por dos hombres, quienes los asaltaron. Durante el forcejeo, el hombre apodado como "Fito recibió un disparo; mientras que su novia, un puñetazo en su cara.

Tras cometer el asesinato, los sujetos escaparon en una camioneta y hasta el día de hoy no se ha logrado dar con su paradero.

Ante las diligencias sin éxito, la policía anunció que ofrece 50 mil dólares (casi 38.500.000 pesos chilenos) "por información que conduzca al arresto y condena del sospechoso o sospechosos responsables del asesinato de Celedón".

"Los detectives tienen la esperanza de que un miembro de la comunidad presente información. Incluso el más mínimo detalle podría resultar crítico para resolver este caso", agregó la entidad.

Today marks the 10th anniversary of the murder of Adolfo Ignacio Celedón Bravo, known to his family as “Fito.” There is a $50K reward for info about the suspects responsible for Celedón’s murder.https://t.co/xJWi3UrtWy pic.twitter.com/4TxXHYYfrY