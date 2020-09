¿Qué pasó?

El ministro de Salud, Enrique Paris, se refirió este domingo 13 de septiembre a la acusación constitucional que un grupo de 10 diputados presentó contra Jaime Mañalich, exjefe de esa cartera, señalando que "respeto la división de poderes".

El facultativo dio a conocer su opinión al entregar, junto a la Subsecretaria de Salud, Paula Daza, y el Subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, del balance diario sobre el coronavirus en Chile.

¿Qué dijo?

Paris sostuvo que "hoy conocí de la acusación -a la que tuvo acceso exclusivo Meganoticias- en contra del exministro Mañalich, mi predecesor".

Añadió que "la Cámara de diputados está en pleno derecho de hacerlo y cumple con sus atribuciones legales".

No se quedó ahí y expuso que "habrá que ver la evolución de esa acusación. Respeto la división de poderes y no me pronunciaré por ahora al respecto".

¿Qué dice la acusación constitucional?

En el documento, de 50 páginas y dos capítulos, se acusa a Mañalich de "haber infringido gravemente la Constitución y las leyes y haber dejado éstas sin ejecución al haber colocado en riesgo la vida y la salud de la población".

Además, de "haber infringido gravemente la Constitución y las leyes y haber dejado éstas sin ejecución a raíz del ocultamiento de datos y faltas a la probidad".