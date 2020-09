¿Qué pasó?

La votación en la Cámara de Diputados del proyecto de ley que reajusta el salario mínimo fue postergada para este miércoles, tras un acuerdo de los comités parlamentarios.

La propuesta del Ejecutivo aumenta el sueldo mínimo en $1.500 (de $320.500 a $322.000) y establece un reajuste a partir del 31 de marzo de 2021 del 100% del IPC que se experimente en septiembre de 2020 a febrero de 2021.

¿Qué dijo la Cámara de Diputados?

Según consignó Emol, el secretario (s) de la Cámara de Diputados, Luis Rojas, confirmó que la iniciativa se votará en la sesión de la tarde, en reemplazo del proyecto sobre inhabilidades.

"En el evento de que en el texto de ingreso mínimo se llegue a un nuevo acuerdo y en consecuencia haya un texto distinto, va a ocupar el mismo tiempo que estaba asignado para el proyecto de inhabilidades", explicó.

Añadió que "en el evento de que no haya habido un acuerdo y se presente el mismo texto que había hoy, se votará el proyecto de salario mínimo sin discusión".

Disposición del Gobierno a conversar

En el marco de la discusión, el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, manifestó estar consciente que este reajuste es "distinto, inédito diría yo, que cambia la senda de incremento del salario mínimo que hemos venido experimentando en los últimos años, pero que es evidente que en el contexto de la severa crisis económica y del empleo que vivimos uno tiene que abordarlo con una mirada distinta".

Además, comprometió "nuestra total disposición a conversar y creo que uno de los puntos aquí planteados es la flexibilidad del Ejecutivo a que en lugar de que el reajuste que estamos planteando dure un año, bueno, hagamos una estación intermedia, que dure hasta marzo, como planteó la CUT. De forma tal que en ese momento parece muy razonable evaluar la situación y volver a sentarnos discutir sobre el reajuste para el periodo que sigue".

"Puede tener un efecto en la empleabilidad"

Briones explicó que: "Es cierto que la evidencia comparada del efecto del salario mínimo es mixta, pero lo que sí sabemos es que en contexto de crisis como la que vivimos, el salario mínimo sí puede tener un efecto en la empleabilidad, que es la principal preocupación que tenemos hoy día".

Por último, sostuvo en que este reajuste "no es algo que a uno le agrade per se, pero hoy día nuestra obligación es mirar la situación laboral y es por eso que como Ejecutivo hemos propuesto un reajuste que no mine el poder adquisitivo de los trabajadores, que mantenga el poder de compra, no afectarla, pero sí hacer un reajuste que tenga una tendencia distinta, más baja, más suavizada, más moderada, que aquella que venía mostrando en años anteriores donde teníamos una realidad muy distinta".

Tramitación

Anteriormente, la propuesta del Gobierno fue rechazada en su idea de legislar por la Comisión de Trabajo de la Cámara, debido a que la mayoría de los parlamentarios de la instancia consideraran el monto como "insuficiente".

Pese a esto, el texto fue derivado a la Comisión de Hacienda por acuerdo de los comités parlamentarios, dado el carácter de discusión inmediata con que cuenta.