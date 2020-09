¿Qué pasó?

Este martes el Poder Judicial informó que, en el marco del retiro del 10% de las AFP, los Juzgados de Familia han retenido casi $308 mil millones por deudas de pensión de alimentos.

¿Qué reportó el balance?

Entre el 25 de julio y 31 de agosto se recibieron 516.777 escritos de retención de fondos, equivalente al 1.828% de un año normal en el mismo periodo.

Debido a lo anterior, se decretaron 326 mil medidas cautelares con un universo de 236.800 posibles deudores.

El recuento arrojó que la cifra total de montos retenidos de los supuestos deudores asciende a $307.876.504.313.

Además, de las 326 mil causas con medida cautelar vigente, 217 mil (67%) tienen montos retenidos; en 87 mil (27%) no se han presentado solicitudes de retiro; en 13 mil causas (4%) no se alcanzó a retener; y en 8.800 (3%), los deudores no tenían fondos.

¿Qué dijo el Poder Judicial?

Ana Gloria Chevesich, vocera de la Corte Suprema señaló que “lo obrado por el Poder Judicial constituye una hazaña, pues, la mayor parte de las solicitudes se recibió en los primeros días de entrada en vigencia de la ley".

También reconoció que "todo proceso digital y masivo genera inconvenientes, los hemos detectado y aplicado todo nuestro esfuerzo para resolverlos lo más rápido posible; entre ellos, el congelamiento de los fondos de demandantes o de personas que no tienen causas de alimentos, lo que lamentamos profundamente y, como dije, estamos trabajando para solucionarlos".

En total, se presentaron problemas en 15 mil casos que ya fueron solucionados y que representa un 5% del total.

Acerca del 4% que no se alcanzó a retener, Chevesich manifestó que “6.800 solicitudes fueron presentadas por las partes demandantes a partir del sábado 8 de agosto en adelante; es decir, cerca del vencimiento de los días hábiles que las AFP tenían para pagar, y como es de público conocimiento, varias comenzaron a pagar apenas iniciado dicho plazo".

Añadió que "5.600 son causas en que el pago a los afiliados se efectuó antes del martes 11 de agosto, que corresponde al octavo día hábil contado desde que entró en vigencia la ley, y 600 son causas en que el tribunal notificó a las AFP dos o más días antes del pago al afiliado, y este igual se verificó".

