¿Qué pasó?

En la sesión de la comisión mixta para eliminar las inhabilidades de los consejeros regionales para postular a diputados o senadores, el ministro de la Secretaría General de la Presidencia de Chile (Segpres), Cristián Monckeberg, informó que la intención del Gobierno es modificar la fecha de las elecciones de gobernadores, fijada para abril del 2021.

Esto luego de las declaraciones del senador y exsubsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, Claudio Alvarado, quien señaló que con la legislación actual las autoridades no tendrían suficientes facultades para ejercer el cargo.

¿Qué dijo Monckeberg?

El ministro manifestó que la intención del Gobierno es que la elección de gobernadores calcen con la primera y eventual segunda vuelta presidencial, fijadas para noviembre y diciembre del 2021, y así ordenar el calendario electoral.

"Se ha recogido también la alternativa de muchos parlamentarios, y no digo todos, de revisar el calendario electoral en torno a la elección de gobernadores regionales, en el ánimo de ordenar esas elecciones y que enganchen directamente como se ha planteado por muchos con la elección presidencial en primera y segunda vuelta", sostuvo.

La posición de José Miguel Insulza

La mayoría de la oposición se ha negado a esta posibilidad. Sin embargo, durante comisión el senador José Miguel Insulza (PS), se mostró abierto a esta posibilidad siempre y cuando se legisle para que los gobernadores regionales tengan reales atribuciones para ejercer el cargo.

"El proceso de regionalización no ha tenido lugar, entonces yo por lo menos creo que mientras no hayan señales muy claras de que el proceso va a tener lugar ahora y de que los gobernadores regionales efectivamente van a ser empoderados como deberían serlo y van a contar con recursos para cumplir su función y con atribuciones claras, ahí yo estoy dispuesto a que hablemos de plazos", aseguró.

¿Qué dijo Carlos Bianchi?

El senador independiente, Carlos Bianchi, señaló: "Yo espero que el ministro efectivamente se comprometa a hacernos llegar también en paralelo a los que estamos hoy revisando propuestas que empoderen y yo creo que ahí todos vamos a entender que efectivamente este proceso tiene que prorrogarse por algunos meses más para poder tener efectivamente autoridades, con el empoderamiento que todos deseamos".

No todos están a favor

Desde el Frente Amplio, la presidenta de Revolución Democrática, Catalina Pérez, recalcó que no están a favor de mover la fecha.

"Este es un desprecio a la democracia que no vamos a permitir. Todos los sectores de oposición nos hemos manifestado para defender el derecho de la gente a elegir a sus representantes, no estamos disponibles para este cálculo político de un Gobierno que teme perder poder frente a las regiones, nuestro país tiene una tremenda deuda con la descentralización, por lo que no podemos permitir retrocesos", afirmó.