¿Qué pasó?

Este viernes a las 10:00 de la mañana en sesión extraordinaria el pleno del Tribunal Constitucional se pronunciará respecto al requerimiento presentado por 10 diputados que solicitaron la destitución de Hugo Gutiérrez como diputado.

¿Por qué la sesión había sido pospuesta?

El pasado 14 de agosto el organismo, tras escuchar los alegatos de los abogados, “pospuso la adopción de acuerdo para un mejor estudio de los antecedentes”, estableciendo como nueva fecha este 4 de septiembre.

¿Por qué buscan la destitución de Gutiérrez?

Los parlamentarios solicitaron la destitución de Guitérrez por “haber incurrido en la causal de cesación contemplada en el artículo 60, inciso quinto de la Constitución Política de la República, el ‘haber incitado, de palabra o por escrito, a la alteración del orden público’”.

El requerimiento fue presentado luego de que Gutiérrez publicara en su cuenta de Twitter una serie de dibujos navideños hechos por niños, en que se mostraban imágenes de violencia contra el Presidente Sebastián Piñera, lo que causó gran revuelo.

El texto, firmado entre otros por María José Hoffmann, Jorge Alessandri y Álvaro Carter; además de Sebastián Torrealba, Luis Pardo y Harry Jürgensen, sostiene que Hugo Gutiérrez ha incurrido de manera constante y sistemática en conductas y declaraciones de este tipo; sin embargo, "la situación alcanzó ribetes 'inaceptables', luego que el legislador comunista publicara en sus redes sociales una serie de imágenes supuestamente realizadas por niños con un claro mensaje de odio y violencia".

Origen de los dibujos

La fiesta navideña en que se habrían realizado los dibujos, fue organizada por la militante comunista de la región de Arica, Juana Torres, quien fue detenida en Pisagua durante la dictadura militar.

Bajo ese contexto, Gutiérrez señaló en su momento que "que alguien pretenda que esos niños y niñas expresen ese dolor que ellos tienen, que querer inhibirlos es coartales su libertad (...). No son dibujos que hice yo, que no mandé a confeccionarlos, no le ordené a nadie que los confeccionara. Solo saqué fotografías de las muestras pictóricas que ellos habían hecho en Navidad".