Debido a la pandemia del coronavirus, los colegios han debido cerrar sus salas e implementar clases virtuales, lo que ha generado un tremendo desgaste para alumnos y profesores, que se han adaptado forzosamente a esta nueva situación.

Y el esfuerzo hecho por los maestros ha tenido algunas recompensas. En Antofagasta un grupo de estudiantes se dirigió hasta el domicilio de su profesora para manifestarle su cariño el día de su cumpleaños y entregarle algunos presentes.

Ruth Sepúlveda cumplió 45 años y los niños, aprovechando el permiso de salida para menores de edad y en compañía de sus padres, decidieron ir a saludarla en su día.

Se trata de alumnos de la Escuela Arturo Prat Chacón, donde ella se desempeña como profesora desde hace 11 años.

¿Qué dijo la profesora?

"Nunca me imaginé algo así. Me sentí muy agradecida por tan lindo gesto. Todos mis alumnos estaban con sus mascarillas y cumpliendo los protocolos de distanciamiento. Uno a uno fueron dejando sus regalos en la puerta de mi casa. Definitivamente no era momento de abrazarnos, pero todo tiene su tiempo bajo el sol”, afirmó.

Agradecimiento por su labor en pandemia

La docente recibió diferentes muestras de afecto, como regalos, flores, globos y hasta una torta por parte de sus alumnos de cuarto básico.

Se trató de un pequeño homenaje en agradecimiento por su labor realizada durante la pandemia, tiempo en el que ha impartido clases online.

¿Qué dijeron los apoderados?

Rosa Escobar, apoderada, señaló que “durante esta pandemia la profesora nunca ha dejado a los niños de lado”.

Además recalcó que “siempre se ha preocupado de que todos sus alumnos participen de las clases online, aun cuando muchas veces algunos no cuentan con los medios para acceder. Es una muy buena docente”, consignó Soy Antofagasta.

¿Cómo se difundió el hecho?

El video fue compartido en Twitter por el usuario @@victor_phuanca, el el que destacó el hecho: "Notable el gesto de ellos y ellas".

El video fue compartido en Twitter por el usuario @victor_phuanca, el el que destacó el hecho: "Notable el gesto de ellos y ellas".

