Aunque la superintendencia indicó que casi 8,5 millones de personas han recibido el 10% de sus fondos de la AFP, algunos usuarios siguen reportando problemas para el trámite e, incluso, recurriendo a la justicia al verse impedido de recibir su dinero.

Este el caso de Alejandra Arenas Valdenegro, quien ha sufrido una serie de inconvenientes con la Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) Modelo, ya que pese a recibir una serie de correos y mensajes de texto que le indicaban las supuestas fechas de pago, aún no logra hacer efectiva la ayuda.

Su proceso comenzó el pasado 30 de julio -el primer día-, donde arrancó acusando problemas y recién el 2 de agosto pudo ingresar a la plataforma para completar la solicitud.

No obstante, tras una respuesta positiva en la validación de datos y luego de cuatro días, su solictud fue rechazada, por lo que volvió a hacer el trámite el 6 de agosto y dos días después BancoEstado le informó que recibiría su pago.

Trascurrieron los días y tras avisos que llegaría el depósito, recién el 25 de agosto se le reconfirmó que su dinero se vería reflejado en su cuenta bancaria, pero a la fecha aún no recibe ningún pago.

"Tengo una sensación que me robaron mi plata"

La situación tiene deseperada a Alejandra Arenas Valdenegro, quien interpuso ante la Corte de Apelaciones de Punta Arenas un recurso de protección, alegando en este caso que desde la AFP Modelo no se ha dado cumplimiento al mandato legal.

“En algún lugar el dinero tiene que estar, pero prácticamente durante un mes desde que se inició el proceso, no ha pasado nada y me siento pasada a llevar por el sistema. Es el peor momento para dar estas señales cuando el contexto nacional de la gente, en estos momentos, es más complejo que nunca”, sostuvo la afectada al diario El Pingüino.

Siguiendo con el tema agregó que "no me voy a andar exponiendo a hacer filas por horas, porque ellos son los responsables. Tengo una sensación como que me robaron mi plata porque no está en ninguna parte, ni en la AFP ni en mi cuenta bancaria”.

Recurso de protección fue declarado admisible

El Recurso de Protección presentado por la usuaria ya "fue declarado admisible" por la justicia, donde se apunta que "no existe a la fecha una respuesta que responda a la lógica o a la legislación, siendo contradictoria en sus comunicaciones, y que en su calidad de administradora, de manera ilegal y arbitraria".

Ahora se espera una sentencia y solución al tema en las próximas semanas.

