¿Qué pasó?

Dos mujeres que estaban repartiendo comida a personas en situación de calle en Puente Alto fueron asaltadas por un desconocido, quien aprovechó la instancia para robar el vehículo, en cuyo interior había más de 120 raciones de alimentos.

El hecho delictual quedó registrado en una transmisión en vivo que estaban realizando las víctimas.

Ambas pertenecen a una radio comunitaria en la que organizan la denominada "Ruta calle", una iniciativa que busca entregar ayuda a personas vulnerables de la comuna.

¿Qué dijeron las afectadas?

Una vez que constataron sus lesiones, las que resultaron ser de caracter leve, las víctimas se refirieron a lo ocurrido.

"Eran tres sujetos y, yo grabando en vivo, le digo a uno 'cómo tú nos puedes hacer algo así'. Los otros dos me escucharon, se arrepintieron y se fueron. El tipo súper violento se fue solo", contó Macarena Gárate.

Mientras que Abby Moreno contó que el antisocial "me botó al piso, quedé con algunas lesiones. No pude seguir forcejeando con él, porque sacó un arma de fuego y me dijo que me corriera porque, si no, me iba a disparar".

"Seguiré ayudando"

Este jueves, las afectadas recibieron los aportes de vecinos y voluntarios de la comuna para que siguieran con su labor orientada a las personas más necesitadas.

"Tenemos rabia e impotencia de que haya pasado esto. Más allá de las cosas materiales, nos quitan nuestro elemento de trabajo, señaló Macarena, quien asegura que este tipo de hechos no la detendrá.

"Voy a seguir ayudando porque lo tengo en mi ADN. Seguiré ayudando hasta que me muera, es algo que me apasiona", agregó.

Delincuente sigue prófugo

Además, recibieron la noticia de que el vehículo sustraído fue encontrado en La Pintana. Sin embargo, el delincuente sigue prófugo, por lo que se está investigando su paradero.

No es la primera vez

En junio pasado, un miembro de la radio a la que pertenecen ambas mujeres también fue asaltado mientras repartía alimentos, delito que quedó, de igual manera, registrado en una transmisión en vivo.

En aquella oportunidad, el voluntario fue intimidado por un hombre que portaba una presunta arma de fuego para sustraer el celular con el cual estaba grabando.