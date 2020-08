¿Qué pasó?

Durante este miércoles se comunicó que Maipú y otras ocho comunas de la Región Metropolitana entrarán a transición el próximo lunes. La medida no fue tomada de buena forma por la alcaldesa Cathy Barriga, quien indicó que la población de su zona no se encuentra preparada para salir de la cuarentena total.

¿Qué dijo Cathy Barriga?

En conversación con Meganoticias Actualiza la alcaldesa Barriga indicó que ella esperaba dilatar lo más posible el avance a la siguiente etapa del Plan Paso a Paso, debido a que Maipú fue de los últimas lugares en entrar entrar en confinamiento.

"Yo habría esperado unas dos semanas más. Estamos hablando del mes de septiembre. Siempre nos proyectamos también en conjunto con el trabajo de la Brigada Epidemiológica de Aislamiento Social con el Hospital (El Carmen de Maipú) de este escenario, pero lamentablemente ya está", sostuvo.

"Pedí una prórroga la semana anterior, se respetó esa semana, pero lo conversado con el ministro Bellolio es que los números, las estadísticas son lo que valen más allá de la situación", dijo la alcaldesa que, sin embargo, declaró que su comuna está preparada para entrar en esta etapa y enfrentar un posible rebrote del coronavirus.

"Creo que no estamos dando un paso firme, porque evidentemente hay comunas que han tenido que retroceder. Creo que los pasos se tienen que dar cuando están las condiciones. Nosotros tenemos nuestras aprensiones, nuestras preocupaciones, sin embargo, tenemos que entregar todo el apoyo desde el área social y de la salud a nuestros vecinos", dijo Barriga.

Ante esto, la alcaldesa de Maipú hizo un llamado a los vecinos a mantener responsablemente las medidas de autocuidado como las mascarillas, el lavado de manos y respetar el distanciamiento. "Lamentablemente el virus está, el virus no se ha ido y queremos estar preparados para que este número (de contagios) no suba y no le quite la vida a más vecinos".

Con la entrada en la etapa de transición, Cathy Barriga anunció que se informará oportunamente sobre los lugares que estarán abiertos en la comuna y los planes de distanciamiento que preparan con entidades de transporte como el Metro de Santiago.

Por último, hizo un llamado a tener un mayor apoyo para la fiscalización que deberán llevarse a cabo en la comuna a partir del día lunes.

"Estamos solicitando a la subsecretaria de Prevención del Delito mayor fiscalización. No puede ser que Maipú tenga 49 militares. Somos una comuna enorme, son cerca de 1 millón de habitantes, somos una ciudad y eso es lo que preocupa. Quiero traspasar también esa preocupación a las autoridades que toman las decisiones, porque finalmente somos nosotros como municipio quienes estamos en terreno y necesitamos más que nunca desde este día lunes el apoyo en la fiscalización de los lugares de mayor aglomeración de nuestra comuna", dijo.

Comprensión del ministro Paris

Por su parte el ministro de Salud, Enrique Paris, declaró comprender la preocupación de la alcaldesa Barriga, pero indicó que la decisión se toma considerando los índices de evolución del virus en los territorios.

"Estas decisiones se toman con cifras en la mano, no se toman sin estudiar con mucha detención. Maipú tiene una variación negativa de casos estimados en -30% y tiene una gran cantidad de exámenes de laboratorio", argumentó la autoridad.

"Agradezco a la alcaldesa de Maipú por su preocupación y creo además que va a hacer una gran labor tratando de manejar bien la cuarentena. Ella trabaja muy bien, obviamente que está preocupada y nosotros los reconocemos, reconocemos la preocupación que esto genera, pero estoy seguro que va a hacer una gran labor", dijo Paris.

