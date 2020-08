¿Qué pasó?

Más de nueve millones de afiliados ya solicitaron el retiro de hasta el 10% de los fondos de pensiones, tras lo cual diputados de oposición propusieron que se pueda realizar un segundo retiro, lo cual ha generado opiniones divididas en la ciudadanía.

¿Qué dice la gente?

"Muy buena porque la verdad de las cosas es que la mayoría de la gente no tiene recursos", sostuvo un afiliados sobre la iniciativa. "Me parece bien porque la gente no tiene dinero, no tiene trabajo", manifestó otra persona.

Sin embargo, no todos tomaron de manera positiva la propuesta. "No me parece porque se nos acorta más la jubilación", afirmó un afiliado.

"Yo siempre estuve de acuerdo en retirar la primera vez, pero quizás retirar más dinero no sería tan conveniente", indicó otra persona.

Uno de los puntos en consideración son los efectos del primer retiro. De las personas que hicieron el retiro, el 27% quedó sin fondos.

"Yo no puedo, porque ya saqué el 10% y quedé en cero".

Proyecto de Bianchi

Son dos proyectos que buscan un nuevo retiro, basándose en la ley ya aprobada. El primero fue presentado por el diputado Karim Bianchi, el cual propone que la medida comience a regir en diciembre de este año, sin fecha tope.

"Si en algunos años más, por necesidades de salud, alguna inversión, algún pie de una vivienda, las personas puedan tener acceso a esa propiedad. Establecimos el derecho de propiedad", detalló el parlamentario.

En ese sentido, precisó que el proyecto busca que se "pueda sacar esos fondos y utilizarlos, y poder reintegrarlos a futuro y volverlos a reutilizar".

La propuesta recoge de la ley vigente el no pago de impuesto y agrega la subrogación para deudores de pensión alimenticia, permitiendo que la persona a la que se le deba el dinero pueda solicitar el retiro.

Proyecto de Jiles

El segundo proyecto es de la diputada Pamela Jiles y establece el mismo plazo de retiro de la actual ley, 365 días desde que se aprueba la iniciativa, pero también produce cambios.

La parlamentaria aseguró que un defecto de la actual normativa es que el pago se realiza en dos cuotas. "A mi juicio tiene que ser una, y de frentón, sea el monto que sea. Y también respecto a los papitos corazón aquí se establece que son fondos embargables", explicó.

Críticas

Respecto a estas iniciativas, el diputado Juan Antonio Coloma (UDI) cuestionó: "¿Cuál es el verdadero interés? Yo honestamente veo mucho interés por terminar de destruir un sistema de pensiones".

Por su parte, el economista y académico de la Universidad Santo Tomás, Alejandro Puente, indicó que: "Si llegase a repetirse el beneficio tributario, sería un regalo demasiado grande para sectores de muy altos ingresos".

