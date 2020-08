¿Qué pasó?

Este lunes, el Poder Judicial anunció que investigará al juez Ricardo Leyton Pavéz, quien fue denunciado de maltrato a su madre y a su expareja.

La situación fue revelada por un video grabado por la expareja del juez de Garantía de Iquique, donde se ve a Leyton maltratando física y verbalmente a su madre.

¿Qué dijo el Poder Judicial?

"La presidenta de la Corte de Apelaciones, Mónica Olivares Ojeda, informa que por Pleno celebrado el 22 de agosto, se dispuso el inicio de investigación acerca de los hechos denunciados", informó el Poder Judicial en un comunicado.

Además, indicó que se ordenó que "el referido juez sólo permanezca realizando labores de despacho, sin intervenir en audiencias tal como lo ha estado haciendo desde el pasado 17 de agosto.

"La presidenta indica también que, tal como lo establece el Acta 15-2018, sobre procedimiento para investigar la responsabilidad disciplinaria de los integrantes del Poder Judicial no resulta posible imponer sanción sin una investigación previa", agregó.

Finalmente, el Poder Judicial destacó que: "la responsabilidad disciplinaria que pudiera afectar aun funcionario del Poder Judicial, es independiente de las responsabilidades penales o civiles que puedan emanar de sus acciones".

¿Qué dijo la expareja?

La expareja del juez relató que: "en 2013, cuando era asistente de gerencia en una empresa, llegué tarde a la casa porque mi jefe hizo una reunión a última hora, como a las seis de la tarde, y llegué a la casa como a las diez de la noche".

"Por llegar atrasada, me insultó, me dijo que no era hueón, que lo estaba cagando. Agarró toda mi ropa, la metió en bolsas de basura y me la tiró para la calle. Yo lloraba, recogí las bolsas de basura y las metí a la casa. Eso fue cuando recién estaba empezando la convivencia (sic)", señaló, según consigna Radio Paulina de Iquique.

Consultada por las razones que la llevaron a grabar el video, manifestó que "quería mandárselo a una hermana que estaba haciendo su doctorado en España. Yo a ella le contaba cómo era el hermano, cómo me trataba, cómo decía que odiaba a la mamá porque lo había dejado abandonado".

"Claro. Yo quería que ella viera eso para ver si ayudaba o se llevaban su mamá, porque yo le decía que para mí su hermano no estaba bien, que tenía traumas del pasado", agregó.