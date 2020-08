¿Qué pasó?

El ministro vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, se refirió hoy lunes al llamado a paro realizado por una asociación de camioneros del sur de Chile, que comenzará a partir de la medianoche de este jueves, debido a los ataques que se han registrado, principalmente en la región de La Araucanía.

Desde la Confederación Nacional de Transporte de Carga de Chile (CNTC), por ejemplo, llamaron a que el gobierno le ponga urgencia a 13 proyecto de ley que se encuentran en el Congreso. Desde la Federación de Camioneros del Sur (Fedesur), en tanto, señalan que el paro va "sí o sí".

¿Qué dijo Bellolio?

"El orden público, la seguridad ciudadana y el Estado de Derecho, es obviamente una prioridad para este Gobierno y lo ha sido siempre. De allí que por cierto que empatizamos con parte de las demandas que han dicho algunos gremios de camioneros", expresó el ministro.

Tras esto, sostuvo que "es por ello que tenemos una importante cantidad de proyectos de ley, algunos de los cuales se han demorado mucho más de lo que nosotros quisiéramos, que tienen que ver con la modernización de las policías, que tienen que ver con poder combatir mejor el narcotráfico, con poder combatir mejor, a través de nuevas herramientas, la Ley Antiterrorista, la modernización de infraestructura crítica y, también, el proyecto Juan Barrios, que es en memoria a un chofer de camión que fue asesinado".

Renovación de urgencias

En esta línea, sostuvo que "todos estos proyectos tienen diferentes urgencias, vamos a renovarlas, y el ministro Monckeberg también les anunciará cuáles de ellos van a tener discusión inmediata".

En paralelo, Bellolio señaló que "comprendemos que ellos quieran poner esa urgencia y le pedimos al Congreso que también apure el tranco, pero para ser muy claro, el Gobierno no está disponible a presiones indebidas, el Gobierno no está disponible a que se nos den un ultimátum", agregó.

"Solo una minoria"

Tras esto el secretario de Estado sostuvo que "hay una vía que es democrática, hay una vía que el Gobierno ha presentado y esa la vamos a mantener, por tanto, que haya un grupo de personas, de los camioneros, porque es solo una minoría, que hayan manifestado esta idea de un paro o de ultimátums, no nos parece en absoluto".

"Un paro no es un camino en absoluto que solucione cuestiones, más bien es al contrario, lo que hace es perjudicar a las familias en la cadena de abastecimiento, en los alimentos, en las medicinas, en los insumos y por supuesto que el Gobierno no se va a inhibir en ocupar todo el instrumental que tiene para mantener el Estado de Derecho, porque nosotros no aceptamos esas presiones indebidas", cerró.