¿Qué pasó?

Este lunes Mariana Vásquez, hermana de Norma, la carabinera asesinada en Linares, anunció que su familia buscará que el crimen de la joven de 20 años sea calificado como un femicidio y no solamente como homicidio.

¿Qué dijo la hermana?

“No fue un homicidio, que quede claro, esto fue un femicidio. Yo quiero que esto se escuche, se haga saber y que, por favor, me ayuden a ser la voz de Norma y de todas aquellas chicas que no han podido tener justicia como se lo merecen”, expresó en conversación con el matinal Mucho Gusto.

Mariana indicó que la Fiscalía le entregó un documento, en el cual, en primera instancia, se tipificó el asesinato como homicidio, cuyo único sospechoso es Gary Valenzuela, también funcionario policial, quien tenía una denuncia previa en su contra por intento de violación, presentada por la misma víctima.

“Mi lucha es por hacer saber que esto es un femicidio, ella fue agredida en el pololeo, ella fue hostigada. Había un psicópata, un enfermo que le hacía ‘show’, que era agresivo con ella. Quiero que esto se sepa. Que todos sepan que es un femicidio, esto no fue un homicidio”, añadió la hermana de Norma, quien precisó que la joven tuvo una corta relación con el sujeto.

Las penas del femicidio

Frente a esta situación, el exfiscal nacional Sabas Chahuán, presente en el panel del matinal, explicó las características que tiene el delito femicidio y las posibles condenas que podría recibir el sospechoso.

“Creo que tiene toda la razón Mariana. No hay ninguna duda de que es femicidio, creo yo. Es la Ley Gabriela, está clarísimo. La pena que tiene (el femicidio) es presidio mayor en su grado máximo, 15 años, a presidio perpetuo calificado”, detalló el abogado.

Chahuán añadió que “la figura del femicidio equivale a un homicidio calificado, así que llega hasta presidio perpetuo calificado”, una pena en que el sentenciado no puede solicitar la libertad condicional antes de cumplir 40 años en prisión.

Posible agravantes

“Yo le diría a Mariana que esté tranquila, porque esto, sin duda, es un femicidio”, complementó el exfiscal nacional, agregando que “puede haber situaciones que agraven su responsabilidad, porque había una denuncia anterior, hay otro delito”.

“También puede haber una violencia en el pololeo, porque eso se tipifica como una parte de violencia intrafamiliar incluso. En ese caso, si hubo lesiones, se puede agravar la pena”, finalizó Chahuán.

Ley Gabriela

Estas penas para el delito de femicidio fueron consideradas en la promulgación de la Ley Gabriela, en marzo de este año, que amplió el marco legal elevando los castigos en casos de violencia de género.

Esta ley lleva el nombre y fue motivada por el crimen de la joven Gabriela Alcaíno y su madre, Carolina Donoso, quienes fueron asesinadas por el expololo de la adolescente de 17 años a mediados de 2018.

Dicho delito no fue juzgado como femicidio por la legislación entonces vigente, ya que para tipificarlo como tal, la víctima y el victimario debían convivir bajo el mismo techo, algo que fue corregido con la Ley Gabriela.

View this post on Instagram Siempre es importante tenerlo a mano🖐️. Si eres víctima o testigo de violencia hacia la mujer el fono de orientación dispuesto por el @minmujeryeg es el 1455. El número se puede marcar tanto en teléfono fijo como en el celular y desde ahí brindan orientación para ayudar a víctimas de maltrato o te guían con los mecanismos para realizar una denuncia. A post shared by Meganoticias (@meganoticiascl) on Aug 7, 2019 at 9:11am PDT