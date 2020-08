¿Qué pasó?

El alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, se refirió en Meganoticias Alerta a la posibilidad que los colegios de su comuna regresen a clases presenciales, las cuales se encuentran suspendidas desde marzo por la pandemia del coronavirus.

¿Qué dijo?

"Mi olfato me dice que es difícil que abramos este año. Entiendo que el ministro (de Educación) quiera que los niños vuelvan a clases, sabemos que donde mejor aprenden es en el aula, pero también hay cierto temor, no solo de los niños, sino que también de los apoderados", dijo en el programa de noticias que se emite de lunes a viernes en el canal Mega Plus.

Añadió que "hemos visto las últimas encuestas, que señalaban que, aunque abrieran los colegios, el 70 por ciento de los apoderados no mandaría a sus hijos. También hay cierto recelo del Colegio de Profesores, cuidando la salud de los docentes".

No se quedó ahí y expuso que "miren lo que sucedió en Europa, que abrieron y tuvieron que volver a cerrar. Aprendamos de la experiencia extranjera y no cometamos los mismos errores. Preferible prepararse para marzo del 2021. Y si llegan a estar las condiciones en octubre, noviembre, diciembre, que lo dudo, bueno vamos abriendo de manera gradual."

Alessandri sostuvo que evalúan, como Providencia, la opción de habilitar guarderías para menores.

"En Santiago, el 70 por ciento de los alumnos de los liceos no es de la comuna. Vienen de otros sectores de la Región Metropolitana, incluso, de la sexta Región. Vienen en transporte público, muchos de ellos viven con sus abuelos, que son personas de riesgo", cerró.