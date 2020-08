¿Qué pasó?

En la jornada de este viernes la justicia acogió la cautela de garantía interpuesta por la defensa de Hernán Calderón Argandoña, quien habría recibido malos tratos por parte de Gendarmería durante la prisión preventiva que está cumpliendo en la clínica psiquiátrica El Cedro.

De este modo, el joven de 23 años dejará de estar engrillado, podrá recibir tratamiento médico y recibir visitas de su abogado.

¿Qué dijo la defensa?

"El día de hoy, en comunicación con Gendarmería, han accedido a estas peticiones, que nos parecían que eran excesivas en el control del señor Hernán Calderón", informó el abogado Mario Vargas.

"Accedieron a sacarle las medidas de seguridad y a que los abogados y los médicos puedan acceder a él sin dificultades, siempre respetando las normas de Gendarmería y que todos los cuidados se adecuen a los tratados internacionales de derechos humanos", detalló.

En ese sentido, manifestó que: "nosotros valoramos el rol de Gendarmería, estamos conformes con la decisión y esperamos que hoy día podamos seguir trabajando junto a Gendarmería y poder hacer efectiva la decisión del tribunal en términos de cautelar y custodiar a Hernán, por una parte; y por otro lado resguardar su salud e integridad física y psíquica".

Denuncia por "tratos inhumanos"

El pasado jueves, Vargas denunció que: "lo que vemos hoy día en la actuación de Gendarmería es totalmente opuesto de lo que dijo la magistrado, están tratando de evitar que mi representado tenga algún tratamiento médico".

"No dejan entrar a los doctores, no dejan que los psiquiatras puedan trabajar con él, no dejan que la madre entre, lo tienen incomunicado, lo tienen encadenado 24 horas al día. Ni un perro recibe ese trato", manifestó.

"Si no le gustó la decisión de la jueza a Gendarmería, tendrán que presentarlo a la jueza como corresponde, pero no pueden descargarse de esta decisión en contra del señor Calderón", enfatizó.

En ese sentido, indicó que: "cualquier privado de libertad tiene derecho a tener visita, cualquier privado de libertad tiene derecho a comunicarse con su abogado, no me han dejado a mí hablar con él".

"No puede ir al baño solo, lo tienen engrillado, ha recibido empujones por parte de Gendarmería", acusó en aquel momento.

* La nota informa el proceso judicial en curso, por lo que los involucrados no deben ser considerados culpables hasta que la justicia lo determine

Ver cobertura completa