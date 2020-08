¿Qué pasó?

El presidente Sebastián Piñera anunció esta semana el inicio de la licitación para las redes 5G en Chile. En entrevista con Mega Plus Alerta, el ingeniero civil de la Universidad de Chile y director de tecnología de Asimov Consultores, Nicolás Silva, explicó los beneficios que traerá la llegada de esta tecnología a nuestro país.

¿Sirven los celulares actuales?

Pese a que son bastantes los beneficios de conexión que traerá el 5G a nuestro país, Silva fue enfático en señalar que los celulares actuales no poseen lo necesario para utilizar esta tecnología. “Los teléfonos, actualmente, casi no hay en el mercado que soporten el 5G. Recién Samsung lanzó en marzo un teléfono, el S20, que tiene la opción de funcionar con 5G, pero en el mercado en este momento no hay mucho”, expresó el ingeniero civil.

Respecto a la marca de la competencia, Silva señaló que los Iphone que actualmente se encuentran en el mercado tampoco podrán ser utilizados, “se espera que que el Iphone que se lanza ahora a fin de año, debería traer opción de 5G, pero todavía son rumores, no está bien definido”.

¿Cuáles son los beneficios?

Respecto a los beneficios que traerá esta nueva tecnología al país, Silva profundizó que “Una de las primeras características es la velocidad, es un cambio bastante dramático. Hoy día una conexión 4G puede estar en torno a los 50 megabit por segundo y con el 5G se espera que sean superiores a 1.000 megabit por segundo, un aumento mayor a 20 veces de lo que uno tiene hoy día en telefonía móvil e incluso más rápido de lo que uno tiene normalmente en una conexión hogareña por cable”.

En palabras simples, el director de tecnología de Asimov Consultores, señaló que aún no se conocen bien nuevas aplicaciones en las que se pueda utilizar esta conexión. Como ejemplo, el 4G que utilizamos hoy es suficiente para poder desarrollar distintas actividades en teléfonos celulares, como ver películas. “Pero con el 5G quizás podamos ver otro tipo de películas, como con realidad virtual, lo que requiere un mayor ancho de banda”, ejemplifica Silva.

Otro de los beneficios está relacionado con la latencia, el desfase entre que se envían datos y la otra persona lo recibe. Al respecto el ingeniero civil expresó: “En una conexión 4G la latencia puede ir a unos 80 o 100 milisegundos y el 5G promete en menos de 10 milisegundos. Un cambio que puede ser ocho menos latencia de lo que teníamos”.

Por otra parte, la capacidad de ancho de banda también se verá favorecida con la incorporación del 5G en Chile. Según explicó Silva: “Estas antenas pueden aguantar mayor cantidad de dispositivos conectados”.

Para ello ejemplifica con lo que comúnmente ocurre en eventos masivos, donde muchas personas se conectan a la misma antena y colapsa la señal “porque no es capaz de recibir tantas conexiones, con el 5G sí admite mayor cantidad de conexiones, por tanto eso ya debería ser parte del pasado”.

De esta manera, para el director de tecnología de Asimov Consultores, sería lógico instalar una cantidad alta de antenas pequeñas en sectores que utilicen mayor conexión que permitirían transmitir una mayor velocidad. “Por ejemplo, en un estadio lo lógico sería colocar muchas de estas antenas para poder aguantar y transmitir con alto ancho de banda toda la cantidad de gente que va a estar conectada al mismo tiempo. Y en sectores más rurales, donde es menor la cantidad de personas conectadas, ahí se utiliza la frecuencia del 5G más baja, que son antenas que van mucho más separadas pero que tiene un alcance mayor, pero una velocidad menor”, puntualizó Silva.