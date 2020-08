¿Qué pasó?

Andrea Montero es una chef con experiencia en diversos restaurantes en Australia. Hoy su gran anhelo es volver a ese país para reencontrarse con Ramiro, su pareja.

Mientras carga con esa tristeza de no estar junto a él, Andrea organizó una olla común en Estación Central para ayudar a cientos de familias que están cesantes debido a la crisis social, sanitaria y economómica del coronavirus.

"El 98% son de los guetos verticales de Estación Central, que son los edificios que tenemos frente a la sede. Es difícil, pero lo hacemos con harto corazón, que a nadie le falte nada", cuenta la chef.

La difícil situación de una pareja venezolana

Edison Torres y Andrea Colón son una pareja venezolana que solía vivir en un pequeño departamento ubicado en un gueto vertical.

Sin embargo, luego que ambos se quedaran sin trabajo en octubre de 2019, se instalaron en el living de un vecino, cuyo apartamento tiene apenas 12 metros cuadrados.

Edison trabaja como repartidor, pero el sueldo alcanza poco para vivir. Como si fuera poco, la pareja arrastra una deuda de $2 millones a su antiguo arrendatario.

"Estamos en una cajita de cartón"

Ana Matilde Salcedo es otra venezolana residente en Chile. Hoy duerme literalmente en el suelo del departamento que comparte con un sobrino y dos hijos, uno de ellos en recuperación tras ser atropellado por un taxi.

"Tengo lupus eritematoso sistémico y se me sumó el accidente de mi hijo, no he podido reestablecerme", cuenta Ana.

Este clan familiar intenta mantenerse con el sueldo que aporta su hija de 25 años, quien trabaja como conductora de una aplicación de transporte.

"Estamos en una cajita de cartón, en una de fósforos. No llegamos al mínimo. Que Dios me perdone, pero tal vez me hubiese quedado en Venezuela, porque aquí me he convertido en una carga", agrega Ana.

A personas como Edison, Andrea y Ana está ayudando la chef internacional, quien de manera desinteresada prepara 200 platos diarios para las familias más afectadas de Estación Central, aún lidiando con la pena de estar lejos de su pareja.

"Yo sufro con eso y esto me ayuda", cerró Andrea Montero.

Ver cobertura completa