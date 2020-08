¿Qué pasó?

Pese a que el 93% de quienes solicitaron el 10% de las AFP recibieron el pago, el porcentaje faltante decidió recurrir a la justicia para conseguir el pago de sus respectivas administradoras.

Específicamente, poco menos de 200 personas ya presentaron recursos ante la justicia para reclamar el dinero a las administradoras, siendo las más demandas Modelo y Habitat, precisamente las que han presentado mayores problemas en las distintas fases de la solicitud.

¿Qué dicen los recursos?

Según informó La Tercera, el pasado lunes se presentó en la Corte de Apelaciones de Santiago un recurso contra AFP Modelo, “por los actos u omisiones ilegales y arbitrarias de la recurrida”.

La acción, presentada por Guillermo Garrido Parra, quien señala estar representando a más de 160 personas, expone: “El hecho que une a todos los recurrentes, es que no se les ha depositado el monto correspondiente al 10% desde la AFP recurrida, no se les ha informado oportunamente, no se otorgan las respuestas debidas por ninguna plataforma dispuesta por la misma AFP o la autoridad”.

También sostiene una serie de desinformaciones que afectaron a los afiliados en el proceso, especialmente sobre el éxito de la solicitud o los plazos.

“A otros recurrentes, se les informa que los fondos del retiro han sido descontados, pero aparece en su cartola un descuento de gestión o diferencias de dinero, entre lo descontado y el saldo que le queda en su cuenta de capitalización, hecho que podría no solo constituir una irregularidad en el protocolo de retiro del 10% establecido por la autoridad, sino una acción de otras características, que, de comprobarse, deberían ser motivo para la actuación de oficio del Ministerio Público”, agrega el recurso.

En otro recurso expuesto por la publicación y que afecta a AFP Habitat, se plantea que a un afiliado no se le pagó todo el monto que correspondía a su 10% solicitado.

