¿Que pasó?

En medio de la formalización a Hernán Calderón Argandoña, joven de 23 años, quien está en calidad de imputado por atacar e infrigir heridas con un arma cortopunzante a su padre, Hernán Calderón Salinas, el fiscal a cargo del caso, Omar Mérida, expuso los hechos y declaraciones de los testigos.

Uno de las pruebas presentadas, fue la declaración de su hermana, Kel Calderón, hija de Raquel Argandoña, quien entregó su mirada del episodio ocurrido con su progenitor.

La declaración de Kel

En su exposición, que fue leída por el fiscal, la también abogada comenzó describiendo a su hermano señalando que "él (Hernán Calderón Argandoña) se empezó a interesar por la vida Rápido y Furioso, teniendo admiración por ese tipo de vida. Comenzó a tener armas, mariposas, manoplas y municiones. Ingresó a un club de tiro y comenzó a configurar una personalidad de gánster, mostrando dinero y siempre zafando por problemas con la autoridad con la intervención de su padre. Tiene una fijación con Pablo Escobar y Chapo Guzmán".

"Su primera arma la tiene desde pequeño, a los 12 ó 13 años. Usaba manoplas, cortaplumas, mariposas. En el colegio se agarraba mucho a combos", agregó Kel sobre la personalidad de "Nano" agregando que él siempre le decía que "se moría de ganas de agarrar a combos a otro hueón (sic)".

"Mi padre dice que intentó amputar su mano"

Sobre el violento episodio ocurrido el pasado 11 de agosto, cuando su hermano llegó hasta el departamento de su padre y lo atacó con un cuchillo propinándole una serie de heridas en manos y brazos, Kel Calderón dejó de manifiesto que: "Mi padre dice que intentó amputar su mano".

Así lo expresó en su relató, donde sostuvo que "el día del parricido (frustrado) recibo llamados de la pareja de mi padre que no respondí y un amigo de mi papá me dice que está internado en la clínica. Llamo a mi madre, se enoja, me insulta y me corta. Voy a la casa de mi padre y me cuenta que Hernán Junior intentó amputarle la mano, me cuenta que lo intentó acuchillar y que tenía múltiples lesiones".

Siguiendo con su descripción agregó que "yo tomé fotografías de las manchas con sangre y recogimos la funda del arma que se le quedó a mi hermano. Ahí hablé con mi padre y él entre lagrimas me reconoce el episodio del arma (lo amenazó anteriormente disparándole a un espejo) y cuando le destrozó el departamento".

"Lo amenazó con una pistola y destruyó su departamento"

Junto con la descripción, Kel Calderón también narró dos hechos de violencia vividos por su padre tras enfrentarse anteriormente con su hermano "Nano" Calderón.

Una de las situaciones ocurrió el pasado 5 de junio de 2020, donde indicó que "Hernán (hijo) y Rebeca (su novia) tuvieron un episodio de violencia. Rebeca baja con sus bolsos y mi padre la ayuda y le señala: 'que sea la defintiva ya que van y vuelven constantemente'. Ella dice que con Hernán Junior no vuelve más. Hernán (padre) en contexto de broma le dice que Hernán Junior es la réplica, que él nunca la trataría así. Ante ello, Hernán (hijo) sube indignado a la pieza donde mi papá estaba duchándose, va a su habitación, saca un arma de la caja fuerte. Entra a la pieza y le dice a su padre 'con vos vengo a hablar conchetumadre y le pone el arma en el pecho y le dice: 'Así te quería pillar conchetumadre, ahora sí que te mato' (sic)".

"Mi padre lo intentó calmar y Hernán Junior dice que él (el padre) le habia mandado mensajes de connotación sexual a su mujer y mi padre le dijo: "cómo se te ocurre Hernán". Le vuelve a poner el arma en el pecho, le dice Hernán (padre): "Dispara po!" y Hernán cambia de dirección en el último minuto y deja la bala inscrustada en el espejo", agregó Kel aseverando que su padre minimizó lo ocurrido y guarda evidencia.

Tras ese suceso se vivió otro violento momento indicó la hija de Raquel Argandoña al sostener que "Hernán vuelve a la casa y le pide que le deposite. No puede transferirle y le dice que será en tres partes. Se va al living y raja todos los cuadros con una cortapluma, rompe las vasillas de flores, lámparas y sillas, Mi padre lo echó y le da golpes de puños y le dice: 'Mira como te sacó la chucha (sic)'. Le da rodillazos en la nuca y le raja como 20 ternos".

Así el fiscal da por finalizada la declaración de kel Calderón y continúa exponiendo imágenes de los ataques previos.