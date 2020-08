¿Qué pasó?

Luego de mantenerse prófugo desde el pasado 11 de agosto, este lunes reapareció Hernán Calderón Argandoña, internándose en una clínica psiquiátrica en la comuna de La Reina.

El joven se encuentra acusado de atacar con un cuchillo a su padre, Hernán Calderón Salinas, quien resultó con graves lesiones en su mano, por lo que mantiene vigente una orden de detención, algo que generó que funcionarios del OS9 de Carabineros llegaran hasta la clínica donde se encuentra, al igual que su abogado.

El hijo de la presentadora de televisión Raquel Argandoña es acusado por su progenitor de atacarlo en su departamento y luego darse a la fuga.

Querella por parricidio frustrado

El abogado Hernán Calderón Salinas interpuso una querella contra su hijo Hernán Calderón Argandoña por el delito de parricidio en grado de frustrado, tras el ataque sufrido hace una semana en su departamento.

Cabe señalar que según información policial, Hernán Calderón hijo, llegó hasta el departamento de su padre donde lo habría atacado con un arma cortopunzante, ocasionándole heridas de diversa consideración.

¿Qué dice el documento?

El texto señala que además la querella abarca los delitos de “amenazas condicionales y no condicionales, daños y lesiones”.

En ese sentido, el documento expuso que el día 11 de agosto aproximadamente a las 16:00 horas aproximadamente, el joven de 23 años llegó al departamento de su padre ubicado en Las Condes.

Según el afectado, Calderón Argandoña habría engañado a la asesora del hogar “sosteniendo que venía a retirar parte de sus pertenencias, e intentó ingresar al departamento”. Sin embargo, tras intentar detenerlo, ella le dijo que no podía ingresar al domicilio en el cual no vivía desde el 5 de junio.

“Ante el ruido que se producía y sabiendo que se trataba de mi hijo, quien me había agredido reiteradamente en el pasado (...), me acerqué al hall de entrada y le dije ‘ Hernán basta, está la Paty’, refiriéndome a mi pareja, para que intentara guardar compostura, ante lo cual él dice ‘mejor que esté, contigo quería hablar’, increpando a mi pareja (...). En ese momento, y antes de que pudiese responderle, el imputado Hernán Calderón Argandoña se abalanza sobre mí, con golpes de puños y pies”, relató el querellante.

"No podía ceer lo que veía"

En ese contexto, la pareja del abogado habría intentado detener la pelea se interpuso entre ambos, momento en el cual Calderón Argandoña la empujó y la mujer cayó al suelo.

“Yo no podía creer lo que veía, mientras intento ayudarle, mi hijo vuelve al ataque en mi

contra, profiriéndome múltiples puñetazos hasta que finalmente logra arrojarme al piso”, relató Hernán Calderón Salinas.

Las agresiones

En ese momento el joven habría "empuñando el cuchillo que había traído previamente y que guardaba en su pantalón, me ataca de frente, intentando apuñalarme en el estómago, fallando solo por mi reacción, dándome el ataque en mi antebrazo izquierdo”, reveló la expareja de Raquel Argandoña.

Además, señaló que “ante la agresión, me abalancé sobre él, tomándolo por la cintura para intentar sacarlo del domicilio, momento en que el victimario logra apuñalarme nuevamente, esta vez en la mano derecha”.

Tras un forcejeo, ambos llegaron a la puerta del departamento, tras lo cual Calderón Salinas explicó que “el querellado, al encontrarse con la mitad de su cuerpo sobre mí, ser más alto y más pesado que el suscrito, además de más joven como es lógico, procede a inmovilizar mi mano derecha con su mano izquierda, y con su mano derecha, en la que continuaba sosteniendo el cuchillo, procede a apuñalar múltiples veces mi mano derecha”.

El querellante sostuvo que su hijo “siguió intentando desgarrar la mayor cantidad de tejido posible de mi mano, con el fin, asumo dado el movimiento y su acción, de amputarla”. Tras el alboroto, finalmente Calderón Argandoña huyó del lugar”.

“Los actos de ese día no tuvieron nunca un carácter casual, considero que fue absolutamente planificado y de no ser por la presencia de todos los que me salvaron la vida, no podría estar dirigiendo estas palabras”, expresó el abogado.