¿Qué pasó?

Maritza García (tutora informal de Ámbar Cornejo) se refirió este lunes a su padre Manuel García Queirolo, quien fue detenido en la presente jornada por presunta producción de material pornográfico infantil y almacenamiento.

¿Qué dijo Maritza?

"A mi papá se lo llevaron. No sé de qué manera, si detenido o para declarar", comentó en primera instancia la mujer.

Ante esto, indicó que "no tenemos ninguna información al respecto, yo no tenía idea. Estaba trabajando cuando me enteré".

"Para nosotros como familia es un tema súper delicado. Lo único que puedo decir es que Ámbar siempre fue feliz acá. Hay fotos y videos que lo demuestran", afirmó García.

Una vecina del sector expresó que "me parece que en estos días ya no se puede confiar en nadie, uno tiene que cuidar a los niños y protegerlos de todo".

"Ámbar nunca me contó de él. De hecho, yo me enteré por las redes sociales", agregó una joven.

¿Qué dijo la fiscal?

La fiscal jefa de Villa Alemana, María José Bowen, entregó más detalles sobre lo ocurrido y dijo que "desde el primer día la fiscalía está realizando todas las diligencias necesarias para esclarecer los delitos que ocurrieron en torno a Ámbar y la participación de todas las personas que estén involucradas".

La detención del imputado

El imputado fue detenido durante este lunes por personal de la Brigada de Cibercrimen de la PDI. Este martes pasará a control en el Tribunal de Garantía de Villa Alemana.

En esta línea, el comisario Yonny Farfán, señaló que "se realizaron todas las diligencias ligadas a nuestra unidad especializada. Se procedió a la extracción de análisis foresense de un celular de propiedad de un sujeto de 77 de edad".

"El resultado fue positivo para la investigación, y se obtuvo una gran cantidad de imágenes de producción de material pornográfico infantil", aclaró.

A su vez, indicó que "se gestionó una orden de detención para el sujeto. En horas de la tarde, se concurrió al domicilio ubicado en la comuna Villa Alemana donde se procedió con la detención en forma inmediata".

"El imputado será puesto a disposición el día 18 de agosto a control de detención", recalcó Farfán tras el operativo realizado en contra de quien fue también pareja de Denisse Llanos (madre de Ámbar).

* La nota informa el proceso judicial en curso, por lo que los involucrados no deben ser considerados culpables hasta que la justicia lo determine

Ver cobertura completa