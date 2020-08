¿Qué pasó?

La comuna de La Reina fue una de las primeras siete de la Región Metropolitana que ingresó a fase 2 de Transición en el plan Paso a Paso impulsado por el Gobierno. En entrevista con Mega Plus Alerta el alcalde José Manuel Palacios entregó un balance de lo que han sido estos días de desconfinamiento y explicó que “hemos ido mejorando en los índices, pero estamos a un paso de tener que retroceder. Ojalá nosotros podamos asumir esta etapa de Transición de la manera más responsable posible, cosa de poder extenderlo y que podamos llegar al verano sin tener que estar encerrados en una cuarentena total”.

Etapa de transición

El jefe comunal explicó que desde el primer momento sabía que se trataba de un paso complejo y han intensificado las fiscalizaciones en la zona. Ante esto, señaló que “estamos tratando de dar señales súper claras, súper duras respecto al riesgo que significa entrar a esta etapa de Transición, y complementó que “nosotros hemos estado trabajando en modificaciones a nuestras ordenanzas, cosa de poder ser más rigurosos en ciertos detalles. Por ejemplo, en nuestros mobiliarios compartidos hoy está prohibido utilizarlos, juegos infantiles, asientos en las plazas”.

Respecto a la posibilidad de solicitar a las autoridades del Gobierno retroceder en el plan Paso a Paso, Palacios explicó: “Si nosotros vemos que hay un aumento significativo en la cantidad de contagios, nosotros tenemos que tomar acciones”. Además agregó que “siempre hay que priorizar lo sanitario, la vida de las personas no tiene precio. Vamos a ir evaluando, hoy día aún estamos en una etapa donde podemos tomar todas las precauciones correspondientes”.

Sobre la posibilidad de ampliar la medida para los días sábado y domingo, el alcalde de La Reina dijo que “creo que sería un gran error levantar la cuarentena total el fin de semana. La lógica de esta etapa de Transición es que la gente pueda trabajar, se pueda desenvolver en aspectos básicos de su vida cotidiana. Pero el fin de semana que es de relajo, de esparcimiento, de compartir, sigámoslo haciendo pero de manera más íntima”.

Regreso a Clases

Palacios también se refirió sobre un posible regreso a clases, a lo que explicó que “hablando con unos directores de colegios que me decían que no es un tema académico, es un tema psicológico. Las personas necesitan de alguna manera socializar y desarrollar actividades con más gente. Pero hoy día no es el momento”.

Además, detalló que se está trabajando en una propuesta para utilizar los establecimientos: “Estamos planificando una alternativa que es volver a utilizar espacios abiertos en los colegios con actividades que garanticen el distanciamiento social. Un poco en la lógica de los parques con estos círculos que protegen el distanciamiento, quizás hacer lo mismo en los colegios para atacar el tema psicológico”, y puntualizó que “el plantear volver a clases con un profesor en un aula enseñándole a los niños, eso está totalmente descartado”.

Trazabilidad

Respecto al trabajo de trazabilidad de nuevos casos de Covid-19 en la comuna, el jefe comunal explicó que “ahora es más fácil porque tenemos los equipos más afinados en términos de los procedimientos. Cuando partió la pandemia todo era nuevo, hoy día llevamos muchos meses de aprendizaje”.

Además, detalló que se ha logrado un 97% de trazabilidad de nuevos pacientes y su núcleo cercano, y ahora están aplicando nuevas tecnologías para ayudar en esta tarea. Sobre aquello señaló que “tenemos una aplicación que se llama ‘Protecnic’ que nos permite generar alertas sanitarias no solo en el momento de identificar a las personas, si no que bajando esta aplicación cualquier vecino inmediatamente va generando un trazado de todos los movimientos que está haciendo en el día”.

