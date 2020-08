¿Qué pasó?

Un nuevo hecho de violencia ocurrió en la comuna de Maipú durante la tarde noche del jueves. Se trató de un portonazo, el que afortunadamente fue frustrado por las víctimas cuando una de ellas arrancó con el vehículo hasta llegar a la comisaría.

Disparos al aire

El intento de asalto ocurrió cuando un grupo de delincuentes se percata de una familia que va ingresando con su vehículo hacia su domicilio.

Es en ese momento cuando tres delincuentes, dos de ellos armados con pistolas, amenazaron a la familia. Tras esto uno de ellos pudo entrar a la vivienda robando un banano y un celular.

"A mi me intimidaron dos personas, y uno fue directamente dentro de la casa con pistola. Se bajaron tres individuos y de los tres, dos iban con pistola", dijo una de las víctimas.

Tras el forcejeo y para ayudar a uno de los miembros de la banda que pudo ser retenido, otro de los antisociales realiza dos disparos al aire, uno de los cuales llega hasta la llanta del auto de las víctimas.

Escape a la comisaría

En ese momento es que una de las víctimas ve la oportunidad para recuperar su automóvil y escapar en dirección a la comisaría en busca de resguardo policial.

"De primera instancia yo actué tranquila. Me tranquilicé, me costó pero estuve tranquila y cuando logré ver la oportunidad pude quitárselo... Yo pesqué el auto y me lo llevé porque al final eso es lo que ellos querían, llevarse el auto... Si me seguían, hasta la comisaría me tenían que seguir", dice la víctima.

Si bien esta familia pudo salir ilesa de esta situación, igualmente continúan con miedo debido a la situación y además por el hecho de que los delincuentes pudieron escapar.