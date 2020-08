¿Qué pasó?

Durante la noche del viernes se registraron velatones y concentraciones en diversas ciudades del país exigiendo justicia para Ámbar Cornejo, la joven de 16 años asesinada tras permanecer varios días desaparecida en Villa Alemana.

Concentración en Villa Alemana

En Villa Alemana y tras una multitudinaria marcha por la ciudad, las personas llegaron hasta la casa donde vivía Ámbar con su tía. El lugar se llenó de velas, globos morados, relativos a la violencia de género, música y pancartas exigiendo justicia por la muerte de la menor.

Allí los asistentes, principalmente mujeres, exigieron justicia pero además protestaron por vivir en una sociedad más segura.

"No puede ser que pase esto. Muchos nos van a cuestionar, 'vinieron acá a la calle a reclamar, a protestar, a hacer show'. Pero no es un show. Porque yo vivo sola con mis hijas, tengo que salir 24, 48 horas sola a trabajar, y ¿qué pasa? Pasa esto. No nos sentimos seguras", dijo una de las asistentes.

"No quiero y no voy a permitir que nunca más pase esto. Ya basta. Que se estén robando un pedazo del corazón de todos nosotros, de todas las mujeres", dijo otra mujer que llegó hasta la casa donde vivía Ámbar.

Villa Alemana, Agencia UNO.

Manifestaciones en el resto del país

Por otro lado, en Santiago también se realizaron manifestaciones exigiendo justicia para Ámbar. Una de las más multitudinarias ocurrió en el sector de plaza Ñuñoa, lugar que también se llenó de velas y pancartas en memoria de la menor.

Más temprano también se registraron manifestaciones en ciudades como Valparaíso, Temuco o Punta Arenas, demostrando la conmoción que generó en el país el asesinato de Ámbar por parte de Hugo Bustamante.

Temuco, Agencia UNO.

