Este jueves jueves fue hallada muerta Ámbar Cornejo y momentos antes efectivos de la Policía de Investigaciones detuvo a Hugo Bustamante, su padrastro, por su presunta responsabilidad en la muerte de la menor de 16 años que desapareció el pasado 29 de julio.

Sin embargo, este brutal episodio no es el único en que Bustamante ha estado involucrado, ya que en 2005 el sujeto fue procesado por doble homicidio.

En detalle, en enero de aquel año, el homicida se hizo conocido como el "Asesino del Tambor", por el modus operandi que utilizó para enterrar los cuerpos de su expareja, Verónica Vásquez, y el hijo de la mujer, que tan solo tenía 9 años.

Tras estrangular a ambos luego de una discusión por la venta de un inmueble, que le pertenecía a la víctima, Bustamante introdujo los cuerpos en un tambor de 200 litros, lo llenó de agua y cal, y lo enterró en una vivienda que arrendó en otro sector de Villa Alemana.

La entrevista

El revuelo del crimen llegó a tal punto que también concentró la atención de los medios de comunicación. De hecho, el programa Mea Culpa entrevistó al sujeto mientras cumplía su condena.

Durante el diálogo, Bustamante es consultado por si volvería a cometer este mismo delito una vez que recupere su libertad. Un escenario que ni él pudo contestar concretamente.

"Lo he pensado, también me he cuestionado, también lo he analizado. Y, a ciencia cierta, no tengo la respuesta”, dijo.

"No podría decirle 'no, es imposible que volviera a vivir una situación tan parecida'. De hecho pienso que no, pero también digo 'si en un momento determinado exploté de esta manera, ¿explotaré nuevamente?'", señaló.

Con respecto a la misma interrogante, el presunto asesino de Ámbar manifestó: "Es angustiante, eso sí que es angustiante, porque uno se demuestra a sí mismo que no se conoce".

"Si existiese la pena de muerte, ya no habría más pensamientos, más sueños ni trasnochadas", concluyó.

El día de su libertad

Años más tarde de aquella entrevista, en 2016, Bustamante se hizo acreedor del beneficio de libertad condicional, junto a otros 787 condenados, según un dictamen de la Corte de Apelaciones de Valparaíso. El "Asesino del Tambor" contaba con buena conducta y salió libre.

Tras abandonar la cárcel, fue retratado en un reportaje de la Revista Sábado, titulado "Un doble homicida entre nosotros", en donde se aborda su biografía y, especialmente, su recuperación de la libertad.

"Salí y caminé hasta el plan -dice-. Me acerqué a un colectivero. Tuve la suerte de que también había estado preso y solo me pidió la plata para la bencina y me fue a dejar a la casa. En el camino encontré todo extrañísimo. El paisaje era totalmente desconocido. Edificios, poblaciones nuevas. Cuando llegué todos me abrazaron. Esa noche dormí entre comillas, porque me levantaba a cada rato, salía a la calle y miraba (...) Se veía tan linda la noche", así describía su primera noche.

Frente a la organización de sus vecinos para protegerse, una vez conocida su libertad, Bustamante se lamentaba: "Ser una persona que da miedo me parece un tanto horroroso, pero tengo que aceptarlo. No puedo juzgar a los que me juzgan. El causante de todo fui yo. Fueron mis actos. A veces me planto frente a ciertas situaciones y me digo: esto es fruto de tu torpeza, de tus actos, de lo que hiciste".

