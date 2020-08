El retiro del 10% de los fondos previsionales no ha sido el mejor para la AFP Modelo. Desde que comenzó a regir la normativa, la administradora ha tenido una serie de inconvenientes que dificultan el desarrollo del procedimiento.

Ahora, los cotizantes denunciaron que la entidad les envió un correo que señalaba que no podían retirar los ahorros por una supuesta demanda de pensión alimenticia.

En detalle, en el mensaje se leía: "Tu solicitud ha sido retenida. El Poder Judicial se encuentra en proceso de revisar tu situación judicial por el pago de pensión de alimentos".

Sin embargo, los propios usuarios que acusaron el mensaje de AFP manifestaron que no tenían ninguna demanda en contra por pensión alimenticia. De hecho, algunos cotizantes que recibieron el correo no son padres.

Posteriormente, la administradora de pensiones envió un segundo correo electrónico a los solicitantes del 10% de sus ahorros.

Esta vez, Modelo se retractó con respecto al aviso emitido anteriormente: "Fe de erratas: Te queremos pedir no considerar la notificación que recibiste de ‘Tu solicitud de retiro ha sido retenida'”.

#AfpModelo Estuve a un paso de llamar a la ex de hace dos años preguntándole si se le había olvidado contarme algo. Sudé frío.... pic.twitter.com/ALd9jGKuH6

Ahora me llego el correo y me encuentro con la sorpresa que tengo retenida la plata por pensión de alimentos, pero ni si quiera tengo hijos... #AfpModelo ya empiezo a pensar que no tienen la plata.