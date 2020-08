¿Qué pasó?

Providencia será una de las ocho comunas que saldrá de cuarentena para pasar a la etapa de Transición desde el lunes próximo a las 5:00 horas, en virtud de los buenos índices que muestra en torno al coronavirus., lo que implicará una parcial apetura del comercio no escencial, como locales y centros comerciales.

¿Qué dijo Matthei?

"Para Providencia naturalmente es un alivio pasar a la segunda etapa", dijo a este respecto la la alcaldesa Evelyn Matthei.

"Naturalmente aquello demanda una tremenda responsabilidad de todos nuestros vecinos y de parte del municipio nosotros vamos a contribuir con una fiscalización muy fuerte", señaló la jefa comunal

En este sentido, agregó que "tenemos una serie de fiscalizadores que son funcionarios de la Municipalidad de Providencia, pero que están en comisión de servicio en la Seremi de Salud y ellos van a estar fiscalizando justamente el territorio de Providencia, y tienen facultades para iniciar sumarios sanitarios".

¿Qué pasará con el comercio?

Respecto a qué podrán hacer los vecinos y qué tipo de comercio podrá abrir sus puertas, Matthei sostuvo que "se permite la apertura de todos los locales salvo cafés, restaurantes, pubs, cines y gimnasios, ellos todavía en la etapa 2 no están permitidos, los otros sí, pero con una salvedad, no puede venir ni un solo trabajador que viva en una comuna que no esté en etapa 2".

¿Qué pasará con el mall Costanera Center?

En cuanto al Mall Costanera Center, Matthei sostuvo: "He estado en contacto con ellos, ellos no planean abrir aún, lo cual realmente agradezco, esta es una decisión que han tomado ellos y que nosotros respaldamos".

No obstante lo anterior, agregó que "eso significa que vamos a tener que empezar a trabajar también con ese mall para ver todas las medidas de seguridad que habría que tomar para que en algún momento, en el futuro, puedan abrir".

Informe epidemiológico

Según el último informe epidemiológico del Minsal con datos al 2 de agosto, la comuna de Providencia, el total de casos confirmados es de 3.147, mientras que el de activos es de 92.

Cabe señalar, que en la Región Metropolitana, el número total de casos acumulados es de 285.779, con un total de 6.865 casos activos.

