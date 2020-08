El Ministro de Educación, Raúl Figueroa, se refirió este martes a un informe publicado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en el que se abordan los efectos que ha sufrido la educación por la pandemia de coronavirus.

"Coincidimos con lo que señala la ONU en su informe, respecto del grave efecto de la prolongada suspensión de clases presenciales y la necesidad de darle prioridad a un retorno, en la medida que las condiciones sanitarias lo permitan", indicó mediante un video el secretario de Estado.

En esta línea, señaló que "como lo hemos señalado reiteradamente, tendremos un incremento en las brechas de aprendizaje, en las tazas de deserción y un alto impacto en el desarrollo socioemocional de nuestros niños y jóvenes".

"Esperamos que se dé en Chile un consenso básico respecto de lo importante que es, en la medida que las condiciones sanitarias lo permitan, volver a abrir nuestras escuelas", agregó Figueroa.

Por su parte, y en su cuenta personal de Twitter, el titular de Educación recalcó que "La ONU reafirma que reabrir las escuelas donde las condiciones sanitarias lo permiten debe ser una prioridad, dado el impacto negativo que puede generar en los alumnos, sobre todo en los más vulnerables, estar alejados por tanto tiempo de las salas de clases".

La ONU compartió un informe llamado "El futuro de la educación está aquí", donde se hace un análisis por la situación que se ha vivido en la educación ante la crisis sanitaria.

"La pandemia de Covid-19 ha llevado a la mayor interrupción de la educación. A mediados de julio, las escuelas cerraron en más de 160 países, afectando a más de mil millones de estudiantes", se señala.

A su vez, se expuso que "al menos 40 millones de niños en todo el mundo han perdido la educación en su crítico año preescolar. Y los padres, especialmente las mujeres, se han visto obligados a asumir grandes cargas de cuidados en el hogar".

