¿Qué pasó?

Luego de la Cuenta Pública realizada por el Presidente Sebastián Piñera este viernes en el Congreso Nacional, diferentes parlamentarios de oposición criticaron el mensaje dado por el Mandatario, acusando una falta de autocrítica.

Adriana Muñoz

La presidenta del Senado, Adriana Muñoz (PPD), manifestó sobre el manejo de la pandemia de coronavirus que: "Creo que el Presidente insiste en una línea y en una estrategia sanitaria que tiene crítica desde distintos sectores, no solo de la oposición, sino que de los científicos, los académicos, del propio consejo asesor del Gobierno".

"Extraña que no haya ninguna revisión, ninguna señal de crítica, a lo que está haciendo en términos sanitarios", sostuvo.

Sin embargo, reconoció que existió "un tono más amistoso, más fraterno con el Congreso, nos habla de diálogo de acuerdos. Pero nos tiene sometidos a un sistema de discusión inmediata de todos los proyectos. Entonces, ahí hay una especie de cansancio en el sentido de no tener la posibilidad de dialogar realmente".

Álvaro Elizalde

Por su parte, el senador Álvaro Elizalde (PS) señaló que: "esperábamos más del mensaje del Presidente porque esta es una oportunidad que debería haber dado cuenta primero del estallido de octubre pasado. Hizo una mención somera haciendo referencia obviamente a hechos de violencia, pero no a las demandas de chilenos y chilenas que se movilizaron en las calles".

"En segundo lugar, hubo anuncios más genéricos, se repitió lo que el Presidente ya había anunciado. Faltaron más iniciativas concretas y específicas", aseguró.

Ximena Rincón

A través de su cuenta de Twitter, la parlamentaria Ximena Rincón (DC) afirmó que: "el Presidente Sebastián Piñera perdió la oportunidad de hablar a los chilenos sobre lo importante".

"No tuvo autocrítica, no dio un mensaje esperanzador, una mirada de futuro y medidas concretas potentes con justicia social. Necesitamos un cambio de rumbo dialogante real".

Giorgio Jackson

En tanto, el diputado Giorgio Jackson (RD) indicó que el Mandatario "no hizo ninguna autocrítica real y creíble, no hizo ningún anuncio importante, no manifiesta postura sobre plebiscito".

En ese sentido, expresó que el mensaje fue "sólo lugares comunes rellenos con retórica".

Impresionante la irrelevancia de la #cuentapublica2020.

1. No hizo ninguna autocrítica real y creíble.

2. No hizo ningún anuncio importante.

3. No manifiesta postura sobre plebiscito.

Sólo lugares comunes rellenos con retórica. Cero liderazgo. Esto pudo ser un mail.



Jaime Quintana

El senador Jaime Quintana (DC) realizó su propio resumen de la instancia: "Casi todas las medidas positivas fueron obra del Congreso, el Presidente piensa que vivimos en Suecia, el estallido social y las violaciones a los DDHH se le olvidaron, y para La Araucanía sigue habiendo guerra".