Mañana será la Cuenta Pública, oportunidad para hablarle a todos los chilenos y proyectar los desafíos de los meses que nos quedan. Este año sin duda será distinta. Sabemos que han sido meses difíciles, pero tengo fe en que trabajaremos unidos, respetando nuestras legítimas diferencias, para que Chile se levante una vez más. Ese es mi mayor deseo para esta nueva etapa. ¿Cuál es el tuyo? Te invito a compartir tu balance de estos meses, quiero saber qué te preocupa, dónde están y cuáles son tus esperanzas.