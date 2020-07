¿Qué pasó?

El 7 de agosto del año 2012 Gabriela Marín, una parvularia de 23 años, fue llevada a la fuerza por tres sujetos a el cruce de Tres Montes de la línea férrea en San Fernando, donde la golpearon, torturaron y violaron. Un mes después la joven se suicidó.

Debido a una serie de errores y negligencias los imputados fueron absueltos y hasta la fecha no se ha sancionado a ningún responsable por lo que le sucedió a Gabriela.

¿Qué dice la familia?

"Era una niña muy buena, de buenos sentimientos, de entregar mucho amor, de mucha alegría", manifestó el hermano de la joven, Juan Marín.

"Me quedó una mochila muy grande que es una carta que ella me deja con un mensaje de justicia, y le transmito en realidad que esa justicia no la he logrado, porque la Fiscalía hizo mal el trabajo", expresó.

En ese sentido, señaló que: "estamos con una sensación de impunidad que nos tiene todavía con la pena (...) No logramos superarlo todavía como familia".

Los hechos

Gabriela vivía juntos sus dos hijos y su pareja en San Fernando. Una vida tranquila que dio un dramático giro.

La pesadilla una noche en que la joven venía saliendo de un cibercafé cuando un hombre la amenazó con un cuchillo y se la llevó a la fuerza.

"La lleva a una línea del tren, donde había unos vagones desocupados. Ahí fue terrible lo que pasó con Gabriela, tuvo un sufrimiento enorme", sostuvo el abogado querellante en el proceso, Luis Marambio.

"El tipo que aborda a Gabriela cuando la lleva a la línea del tren le pega un silbido a los otros dos que bajan del vagón y les dice 'miren el regalito que les traigo'", añadió.

"Les rasgaron sus vestiduras, uno de ellos se subió encima de ella, los otros le hacían tocaciones, le golpearon la cabeza, le arrancaron literalmente a mechones el lindo cabello que tenía", contó el abogado.

El nivel de agresión fue tal que los agresores introdujeron piedras al interior del cuerpo de Gabriela.

Denuncia

Finalmente Gabriela logró arrancar malherida, y en estado de shock llegó hasta la casa de una familiar. "Ella llega a la casa de mi suegra que quedaba cerca del sector donde sucedió todo esto. Desde ahí que se hace la primera denuncia y se llama a Carabineros", relató Juan Marín.

Juntos a los uniformados la parvularia volvió al lugar a ver si sus atacantes aún estaban allí, percatandose de que efectivamente era así. Pero pese a que parecía un caso resuelto, lo que ocurrió desde ahí en adelante es un suceso de errores y negligencias.

Errores y negligencias

"Carabineros llama al fiscal de turno. El fiscal de turno no apareció por ningún lado porque estaba jugando un partido, no me acuerdo si de basquetbol o tenis, y después tenía una cena. Por lo tanto no fue al sitio del suceso, no se hizo presente ni tampoco dirigió las primeras diligencias que son fundamentales en estos casos", detalló Marambio.

Al día siguiente, tras el control de detención, y con otro fiscal al frente, los imputados salieron en libertad, ya que ajuicio del tribunal la detención había sido ilegal.

Los errores de la investigación condicionaron todo el proceso judicial. Nunca se pudo comprobar la culpabilidad de los supuestos autores. Tras dos juicios anulados, en diciembre del 2015 la sentencia del tribunal fue clara y los acusados fueron absueltos.