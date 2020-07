¿Qué pasó?

Durante la jornada de este jueves, Carabineros detuvo a un integrante de una banda que se dedicaba a asaltar estaciones de servicios y a los conductores que cargaban combustible.

Después de semanas de investigación, en la comuna de Cerrillos se concretó el arresto del antisocial de 19 años, vinculado a una serie de delitos como robo con intimidación y violencia realizados en servicentros.

El detalle de uno de los delitos

Uno de los asaltos que protagonizó fue en mayo pasado, cuando junto a dos cómplices atacó a un hombre que cargaba combustible en Pedro Aguirre Cerda.

Las cámaras de seguridad registraron el violento actuar de los tres individuos, quienes atacaron con cuchillos y golpearon en el suelo al dueño del vehículo. La víctima puso resistencia y se aferró a su auto, siendo arrastrado por varios metros.

"Las imágenes son dramáticas, dan cuenta de un hecho gravísimo. En consecuencia, esta investigación versa sobre una banda dedicada a asaltar servicentros. Su actuar es extremadamente violento y agresivo", manifiesta el fiscal Arturo Rodríguez, de la Fiscalía Occidente.

¿Qué dijo la víctima?

"Me enterraron cuchillos en las piernas y la espalda. Me levanté, me colgué del auto y, como aceleraron, caí con todo el hombro. De ese minuto no me acuerdo nada de lo que pasó", cuenta la víctima del robo.

El afectado reconoce que su error fue haber enfrentado a los tres sujetos y hoy relata las secuelas de aquel episidio: "Me quebré la clavícula y hasta el día de hoy tengo un nivel de sordera en mi oido izquierdo que me complica en este minuto".

"Me paro en los semáforos asustado, mirando para todos lados, la sensación de seguridad es muy grande, el trauma psicológico es fuerte", agrega.

El momento de la detención

La ubicación del joven delincuente fue identificada por la Sección de Investigaciones Policiales (S.I.P) de la Comisaría Vista Alegre en Cerrillos, equipo que desplegó un operativo para llevar a cabo la captura.

"Lo que se hizo fue posicionar al personal nuestro de la S.I.P, quienes con algún grado de caracterización que permitiera mezclarse con la gente de la comunidad, se mantuvieron en el sector hasta que esta persona salió de su domicilio, logrando su detención", indica el mayor José Bocchieri.

El individuo de 19 años fue identificado como Pablo Zavala Gómez. En enero de este año se decretó su prisión preventiva por otro robo con intimidación, pero tras una revisión de medidas cautelares, fue dejado en libertad un mes más tarde.

"Una vez que recuperó su libertad volvió a realizar actividades ilícitas, demostrando que es una persona realmente peligrosa para la sociedad", complementó el fiscal Rodríguez.

Mientras el sujeto arrestado será formalizado este viernes por los delitos de robo con intimidación y robo con violencia, la investigación continúa para identificar a los otros dos cómplices que aún están prófugos.