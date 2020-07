¿Qué pasó?

Este jueves comenzó el proceso de solicitud para el retiro anticipado de fondos de pensión, al cual podrán acceder cerca de 11 millones de personas en Chile, en medio de la crisis económica y sanitaria por coronavirus.

Respecto a los pormenores del proceo, el gerente general de la Asociación de AFP, Fernando Larraín, explicó que en el caso de un rechazo de la solicitud por parte de una administradora, el afiliado podrá realizar una nueva.

¿Qué dijo Larraín?

"La AFP no puede decir que no al pago, la AFP no puede negar el pago de un beneficio como éste. Lo que puede decir la AFP es que puede rechazar la solicitud porque el ingreso de la solicitud estuvo mal hecho, por ejemplo, que una persona puso un RUT y el número de serie del RUT no correspondía, o número de serie y RUT están correctos pero la Cuenta RUT o cuenta bancaria ingresada no corresponde a esa persona", señaló en Cooperativa.

En este sentido, sostuvo que "si la solicitud es rechazada, las personas podrán ingresar otra solicitud (...) no es que la persona no podrá hacer este trámite nunca más, sino que va a poder volver a realizarlo".

Proceso digital

En paralelo, Larraín reiteró que "el proceso es totalmente digital, por lo tanto, las personas no van a poder hacer una solicitud presencial en las sucursales".

"El llamado es a que no vayan a las sucursales. Ahora, con el esfuerzo que están haciendo las administradoras y los trabajadores que están hoy en esos lugares, probablemente no dirán a la gente 'váyase a su casa'. Van a buscar algún marco de ayuda, explicarle cómo se hará", sostuvo.

Imagen de las AFP

En relación a los efectos que podría traer esta operación en la imagen pública de las AFPs, Larraín manifestó que "si este proceso funciona de manera eficiente y bastante bien para ojalá todos y al menos la gran mayoría, me imagino que las personas van a valorizar lo que han hecho las administradoras".

"Todavía hay muchas personas que sienten y creen que sus ahorros previsionales no les pertenecen, que le pertenecen al Estado, hay otros que dicen que les pertenece a las AFP. Hay mucha gente que ha creado mantos de dudas y falsedades diciendo que las AFP se roban la plata, que la plata no está... Con esto, las personas y todos los trabajadores de Chile se darán cuenta que producto de su esfuerzo, de su ahorro, más la rentabilidad que han entregado las administradoras, los recursos están y van a estar disponibles en el plazo que mandata la ley", cerró.

