¿Qué pasó?

Ante una eventual salida de Gonzalo Blumel del Ministerio del Interior, Evelyn Matthei descartó que haya sido contactada desde La Moneda para asumir en aquel cargo.

Pese a reconocer que su nombre está en carpeta, la alcaldesa de Providencia no pretende integrarse al gabinete del Presidente Sebastián Piñera.

¿Qué dijo?

La exsenadora manifestó que "he escuchado varios nombres, entre los cuales, efectivamente, está el mío (...) Nadie me ha llamado para ser ministra del Interior".

"Ojalá que no me llamen, porque es una situación muy, muy, muy difícil. Es una responsabilidad brutal", dijo en una entrevista a La Tercera.

Crisis en Chile Vamos

Por otro lado, la edil se refirió a la crisis interna que está viviendo Chile Vamos, la cual se desató con el retiro del 10% de los fondos de las AFP, cuando fue aprobada por primera vez en la Cámara de Diputados gracias al apoyo de algunos parlamentarios oficialistas.

Junto con indicar que no ha conversado con Piñera durante el último tiempo, Matthei afirmó que "me preocupa esta situación que se ha dado al interior de Chile Vamos, en que unos llaman traidores a los otros y los otros llaman no sé qué a los otros. Tener un desorden en las filas internas es una situación compleja".

"Es muy difícil para mí decir de quién es la culpa principal. Es muy difícil hacer el diagnóstico desde afuera. Lo único que estoy diciendo es que, al final, el resultado no es bueno", agregó.

Precisamente, al ser consultada por la reforma constitucional aprobada en el Congreso la semana pasada, la excandidata presidencial se refirió al impacto que hubo en la UDI, su partido.

"Siento que había muy buenas razones para oponerse a este proyecto, y también había razones para decir 'sabes qué más, la gente está desesperada y necesita su dinero'. Y esta es una ocasión tan excepcional, que requiere de soluciones que, a lo mejor, en tiempos normales no hubiéramos votado a favor", complementó.

Por último, la jefa comunal hizo un llamado a su coalición: "Este momento, más que nunca, requiere cabeza fría, pragmatismo y entender qué es lo fundamental y qué es, más bien, un instrumento. Lo peor es cuando uno cree que un instrumento pasa a ser un objetivo. Ahí usted perdió la brújula".