Un reportaje de Meganoticias indagó en las pruebas que maneja la Fiscalía para acreditar el delito de violación por parte de Martín Pradenas contra Antonia Barra, la joven de 20 años que se suicidó en Temuco tras presuntamente haber sido violada por el imputado.

El Ministerio Público ya cuenta con una serie de antecedentes en contra del acusado, los que van desde audios hasta un teléfono destruído por la madre del joven, quien fue formalizado esta semana por el caso que ha generado conmoción a nivel nacional.

Primer contacto de Antonia

Antonia, con su voz evidentemente alterada, se contactó con una de sus amigas, siendo la primera comunicación que tuvo tras la supuesta violación.

"Dice con nombre y apellido la persona que cometió el delito, que es Martín Pradenas. Entonces, esto es una prueba material de que realmente lo que sucedió ahí fue una violación", sostuvo Alejandro Barra, padre de Antonia.

Cámaras de seguridad

Según relata el padre de la joven, antes de la violación se habría concretado en el estacionamiento de un supermercado un primer acto de abuso sexual por parte del imputado hacia Antonia, por lo que las imágenes de las cámara de seguridad son pieza clave en la investigación.

"En este video queda evidente de que la Antonia no quería nada, él la tironeo, las piernas se doblan al caminar, el rechazo que le provoca el tipo cuando está haciendo el abuso, y hay un montón de cosas que afortunadamente no es lo que uno piensa nomás", afirma Alejandro Barra.

Sin embargo, el acusado difiere con esto, asegurando que: "en cualquier momento ella podría haberse ido, en cualquier momento ella podría haber dicho 'no quiero ir hacia allá' y yo no habría podido forzado".

El momento fue captado por una guardia del supermercado, quien acercó la imagen de la cámara hacia Antonia y Martín.

"Recuerdo que me llamó la atención que la niña tenía un caminar irregular por lo que se veían como forcejeando. Se notaba que ella estaba ebria, él no tanto, por lo que hice un acercamiento. Luego el joven tomó a la niña y la tira del brazo hacia la esquina del portón, cerca de unas plantas. Percatando que la niña arrastraba los pies yo hago un acercamiento y veo que el joven se agacha", indicó en su declaración la guardia.

La cabaña

Minutos más tarde, Pradenas y Antonia partieron rumbo a una cabaña al centro de la ciudad. La joven acusó haber sido violada ahí por Martín.

"Ella dice 'no sé cómo llegué a esa cabaña' ¿y por qué no se acuerda? porque el modus operandi de este señor es drogar a las personas para bajarle la fuerza que ellas tienen y aprovechar para abusar", dijo el padre de la víctima.

Otras denuncias

El fiscal de Temuco, Miguel Rojas, detalló que: "la Fiscalía lleva una investigación por su participación en cinco hechos distintos, cinco hechos que afectaron a cinco víctimas distintas y que dan cuenta de distintas agresiones sexuales proferidas por el imputado desde el año 2010 hasta el año 2019".

Además de estos cinco hechos el Ministerio Público indaga otras acusaciones en contra de Pradenas. La última que llegó a la justicia fue el 30 de junio pasado y en ella se relatan presuntos abusos sexuales que datan del 2011, cuando la denunciante tenía entre 16 y 17 años.

En la denuncia se incluye el testimonio que esta joven entregó a Meganoticias Reportajes, donde hizo público los detalles de su acusación, siendo su testimonio similar al de Antonia.

"Hay un momento en la noche en que no recuerdo nada y solamente tengo imágenes de que yo estaba con este tipo. Yo le decía que me dolía, que parara, y no pasó nada. Después solamente recuerdo que amanecí en mi pieza, ni siquiera me acuerdo como llegué", contó la víctima.

Al respecto, Pradenas aseguró que: "lo que ella denuncia concretamente puedo decir que es falso. No la conozco, la ubico, pero no tengo recuerdos que haya pasado algo con ella".

Vale aclarar que de acuerdo a lo expuesto en la audiencia, el juez desestimó la existencia de tres de los delitos que quedaban pendientes entre las denuncias contra Pradenas.

Durante la jornada del martes, el mismo tribunal aceptó la solicitud de la defensa y decretó el sobreseimiento de Pradenas en dos de los cinco delitos, concretados los años 2010 y 2014 cuando las víctimas eran menores de edad.

El miércoles, en tanto, el tribunal desestimó otras tres acusaciones y sólo acogió la denuncia por la violación de Antonia.

Audios de Antonia

De acuerdo al Ministerio Público, los audios de la fallecida han sido fundamentales para el desarrollo de la investigación.

"Con ellos se permitió recopilar una serie de antecedentes en cada uno de los casos y que le ha dado también mucha más fuerza a los hechos que fueron denunciados por la propia Antonia, y que no obstante a su fallecimiento, no obstante del hecho de no contar con ella, sí ha permitido al Ministerio Público lograr convicción de que los hechos que le afectaron sí sucedieron de la manera que ella señaló en los medios de prueba que hemos recopilado", explicó el fiscal Rojas.

Teléfono destruído

La Fiscalía también recogió la declaración de la madre de Pradenas, quien reconoció haber destruído el teléfono de su hijo luego de haberse conocido el caso.

"Ese teléfono no paraba de sonar por los mensajes, y derrepente me dio mucha angustia y rabia y en el acto de arrebato tomé el teléfono de Martín y lo tiré al suelo, lo pisé y lo rompí", declaró la madre del imputado.

En ese sentido, la familia de Antonia solicitó pericias a la cuenta de Instagram de Pradenas.

"¿Por qué borra alguien que es inocente todo lo que está en Instagram?", cuestionó Alejandro Barra.

Otra de las piezas claves gira en torno a la última llamada de Martín a Antonia, la cual se registró a las 22:07 horas del 12 de octubre, horas antes de que la joven se quitara la vida. Su padre asegura de que se trató de una amenaza.

Revisa el reportaje

(*) La nota informa de un proceso judicial en curso, por lo que los involucrados no deben ser considerados culpables hasta que la justicia lo determine.

Ver cobertura completa