¿Qué pasó?

La Fiscalía regional de La Araucanía presentó el recurso de apelación a la resolución del Juzgado de Garantía de Temuco de rechazar su petición de prisión preventiva contra Martín Pradenas, quien en la audiencia del miércoles fue imputado por la violación de Antonia Barra.

¿Qué dijo la Fiscalía?

“Esta resolución es errada, no se ajusta a derecho, no se ajusta al mérito del proceso y lo más importante no da crédito a aquello que a nosotros nos parece fundamental: No da credibilidad a las víctimas”, sostuvo el fiscal regional, Cristián Paredes.

El persecutor agregó que “la Fiscalía está con las víctimas, ha acreditados estos hechos y les ha creído en cada uno de los momentos en que han concurrido a nuestras instancias a manifestar lo acontecido y por eso hemos formalizado investigación”.

“Tenemos una convicción, que los hechos acontecieron en la forma en que las víctimas lo han relatado y por eso esperamos que la Corte de Apelaciones prontamente conozca estos recursos y enmiende estas resoluciones conforme a derecho, disponiendo por un lado la prisión preventiva de Martín Pradenas, y por otro, que los hechos no están prescritos”, expuso también.

🔴 #CasoAntonia @FISCALIA_IX presento recursos para revertir resoluciones de tribunal que negaron la prisión preventiva de imputado Martín Pradenas y que declararon la prescripción de 2 de los hechos investigados. La información la confirma el fiscal regional Cristián Paredes pic.twitter.com/vworpLf6WA — Fiscalía Araucanía (@FISCALIA_IX) July 22, 2020

¿Qué delitos fueron desestimados?

De acuerdo a lo expuesto en la audiencia, el juez desestimó la existencia de tres de los delitos que quedaban pendientes entre las denuncias contra Pradenas.

Durante la jornada del martes, el mismo tribunal aceptó la solicitud de la defensa y decretó el sobreseimiento de Pradenas en dos de los cinco delitos, concretados los años 2010 y 2014 cuando las víctimas eran menores de edad.

🔴 #CasoAntonia Juez Federico Gutiérrez rechazó la prisión preventiva solicitada por @FISCALIA_IX y querellantes. Desestimó la existencia de 3 de los 4 delitos que quedaban (ayer declaró la prescripción de 2) y sólo dio por acreditada en esta etapa la violación de #AntoniaBarra pic.twitter.com/tzcgl6g8hU — Fiscalía Araucanía (@FISCALIA_IX) July 22, 2020

Caso Antonia

En la audiencia, el juez Federico Gutiérrez, solo dio por acreditada en esta etapa la violación de Antonia Barra y descartó el abuso sexual.

Gutiérrez, tras la observación de los videos exhibidos, determinó que se ve a "un hombre y una mujer que caminan juntos donde con cierta frecuencia de forma alternada , una y otra, se toman de las manos y se abrazan”.

En ese sentido, explicó que a su juicio", “no es posible para el tribunal inferir privación de los sentidos, incapacidad de oposición que atribuye la Fiscalía a Antonia Barra, tampoco algún tocamiento no consentido, por lo cual se estimará no justificada la existencia del delito de abuso sexual”.

¿Qué medidas cautelares se decretaron?

Tras consultar con las partes, el tribunal determinó decretar contra Pradenas las medidas de arresto domiciliario total, arraigo nacional y prohibición de acercarse a las víctimas.

Por otro lado, se determinó un plazo de 120 días para realizar la investigación.

* La nota informa el proceso judicial en curso, por lo que los involucrados no deben ser considerados culpables hasta que la justicia lo determine

