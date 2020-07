¿Qué pasó?

En su intervención en el debate del proyecto que busca permitir el retiro de hasta el 10% de los fondos de pensiones, el senador Ricardo Lagos Weber (PPD) se refirió a las amenazas que recibió tras la propuesta que había realizado para que los tramos más altos de sueldo y de ahorro, bajo ciertas condiciones, no accedieran al retiro de dinero libre de impuestos.

Cabe recordar que luego de recibir críticas por la iniciativa, el parlamentario anunció que no presentaría la indicación, pues consideró que no tendría el apoyo necesario.

¿Qué dijo Lagos Weber?

El senador manifestó que quería referirse sobre "el tono del debate", afirmando que: "yo no acepto que en una democracia la forma de operar sea a través de la amenaza, de las descalificaciones, de la ironía, de la desinformación. Y no es un tema particular, me sacaron la ñoña el fin de semana producto de mi propuesta tributaria, que perseguía básicamente que aquellos que ganan $6 millones todos los meses pagaran un impuesto".

"Se entendió mal, se entendió que queríamos cobrarle impuestos a todos los que retiraran. No era eso, está bien, pero quiero decir que la virulencia del debate no es sana", sostuvo.

Rol del Gobierno

Por otra parte, Lagos Weber señaló que: "el Gobierno tiene que tomar una decisión ahora, después de esta votación. ¿Se va a involucrar o no en la marcha de este proyecto que es fundamental?.

"Ha sido un Gobierno de brazos caídos en este proyecto, lo digo responsablemente". ¿Qué va a ser cuándo se apruebe acá?, ¿va a vetar?, ¿va a ir al tribunal constitucional?, ¿o nos va a invitar a la promulgación en La Moneda de este proyecto?", agregó.

"Entendiendo que no era su proyecto, entendiendo que no le gusta, pero veamos el peso de los eventos, a fuerza de lo que está ocurriendo", indicó.

En ese sentido, detalló que: "escuchamos al Superintendente de Pensiones hace días atrás explicando todas las preocupaciones que tiene sobre los efectos que puede generar la aprobación del proyecto, no me cabe duda qué efectos va a tener".

"¿Pero entonces qué es lo que tiene que hacer un Gobierno?, ¿quedarse de brazos cruzados diciendo 'yo les dije que no aprobaran el proyecto que iba a quedar la tendalada'?. No señor, lo que tiene que hacer es tomar este proyecto, entrar en sintonía con lo que está pidiendo la sociedad chilena y encauzar, dar conducción", concluyó.

