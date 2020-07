¿Qué pasó?

Este miércoles la Dirección de Presupuestos (Dipres), dependiente del Ministerio de Hacienda, envió un informe técnico al Senado donde advierten que el impacto fiscal que tendría el proyecto del retiro de hasta el 10% de los fondos de pensiones, en medio de la crisis económica generada por la pandemia, alcanza los $6.002 millones de dólares.

¿Qué dice la Dipres?

El informe firmado por el director de Presupuesto, Matías Acevedo, afirma que la reforma "además de regular materias sobre seguridad social, irroga mayor gasto fiscal, incidiendo en la administración financiera del Estado. Ambas, materias que -por mandato de la propia Constitución y que la reforma en discusión no altera- deben ser reguladas por ley y cuya iniciativa es de iniciativa exclusiva del Presidente de la República".

Según los cálculos del organismo, la iniciativa "genera un impacto fiscal tanto por menor recaudación, así como mayor gasto, lo que sumado considerando el valor presente del gasto fiscal, alcanza los US$6.002 millones. Dicho monto, equivale aproximadamente a 2,5% del PIB".

Además, afirma que implicará que el Estado deba desembolsar más recursos en el Sistema de Pensiones Solidarias (SPS), a través de un mayor complemento solidario para paliar las menores pensiones autofinanciadas.

Según el informe, el mayor gasto en el SPS será de 10.776 millones de dólares al año 2100, cifra que es menor al total de retiros del 10 por ciento que estima la Dipres, de unos 18.461 millones de dólares.

"En términos de valor presente, el mayor gasto fiscal en el SPS equivale a US$3.408 millones si se considera una tasa de descuento equivalente al endeudamiento a 10 años (2,1%-US$). De la misma forma, al considerar el endeudamiento a 30 años (2,8%-US$) el valor presente de los mayores compromisos equivale a US$2.733 millones. Finalmente, si se considera una tasa a pesos reales de 3%, el valor presente de esos flujos equivale a US$3.521 millones", detalla el documento.

No pago de impuestos

En cuanto a los efectos por no pagar impuestos al retirar el dinero, el cálculo de la Dipres arroja una pérdida en recaudación tributaria total de 754 millones de dólares.

"No hay beneficiarios en el tramo exento del impuesto Global Complementario, por lo que se beneficia solo el 25% de contribuyentes de ingresos más altos. Con todo, dicho monto no se distribuye uniformemente entre los contribuyentes beneficiados, sino que favorece en mayor proporción a los de más altos ingresos. En particular, el 45% del costo tributario total, es decir, US$340 millones, beneficiaría a 2,4% de los contribuyentes de más altos ingresos", señala el oficio.

Efecto tributario por APV

Además, sostiene que: "el APV puede funcionar como crédito tributario o puede ser afecto a un beneficio del 15%, de cargo fiscal, sobre lo aportado en APV (lo que comúnmente se conoce como modalidades A o B). Por lo anterior, es posible calcular un efecto fiscal adicional en términos de crédito y de aportes adicionales efectuado por el Fisco. Como se puede comprender, no todas las personas serán susceptibles a considerar este elemento. Sin embargo, se puede efectuar un cálculo teniendo en consideraciones algunos supuestos".

"A modo de resumen, el costo fiscal respecto del APV Régimen A, alcanza un monto de hasta US$1.069, mientras que el Régimen B llega a los US$302, lo que totaliza los US$1.372", expone.

Retiro de personas jubiladas

Sobre el retiro de los actuales pensionados, indica que: "las personas que están bajo la modalidad de pensión final garantizada, ya sea por haber entrado al SPS bajo la ley corta o, habiendo entrado antes, teniendo una PAFE inferior a la PMAS, tendrán una pensión final garantizada. Esto quiere decir, que un retiro de los fondos generará un mayor gasto fiscal por la vía de un menor saldo disponible para el financiamiento de la pensión final".

En la misma línea, añade que: "para el año 2020, se proyecta un efecto de medio año. Los años siguientes se proyecta un efecto a año completo. El gasto es decreciente por dos razones, la primera es la mortalidad del grupo de actuales pensionados en el SPS y la segunda es por reducción del retiro programado en el tiempo, que implica una brecha menor entre el retiro programado proyectado con y sin retiro extraordinario de fondos".

El oficio concluye que "en términos de valor presente, este mayor gasto equivale a US$355 millones (descontando al 3%)".

