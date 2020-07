¿Qué pasó?

Este miércoles, durante la discusión del proyecto que busca permitir retirar hasta el 10% de los fondos de las AFP, el senador Andrés Allamand interpeló al alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, quien manifestó su apoyo a la iniciativa.

Además, aseguró que no olvida que algunos parlamentarios de Chile Vamos darán su voto a favor para que la iniciativa avance.

¿Qué dijo Allamand?

"Antes de iniciar este debate el Senado ya ha tomado una decisión, aquí no hay ninguna duda ni ningún suspenso, la reforma será aprobada. Por lo mismo, no tiene mucho sentido que me dirija de preferencia a la Sala, como es habitual entre nosotros", sostuvo el senador.

En ese sentido se cuestionó: "¿Para qué hacerlo cuando la mayoría de los presentes están blindados a los argumentos y cegados a las razones? ¿Qué sentido tiene intentarlo cuando tuvieron oídos sordos para escuchar la opinión técnica experta de todos los ministros de Hacienda de la Concertación y la Nueva Mayoría?".

"No se me escapa que alguno de los nuestros darán hoy los votos decisivos para que la reforma avance. Que fue el propio presidente de Renovación Nacional quien abrió una puerta que no fue capaz de cerrar aunque paradojalmente se haya abstenido, es decir pronunciado en contra en la votación correspondiente; y que la principal carta presidencial de la centro derecha se haya transformado bruscamente en un entusiasta de la idea", agregó.

En esa misma línea, indicó que: "no me corresponde enjuiciar a nadie, cada cual es responsable de sus actos y sus consecuencias, aunque al parecer hay algunos que les importan mucho más las encuestas del día lunes que la coherencia con su pensamiento y al Gobierno que dicen apoyar".

"Mi votación no es popular"

"Tampoco ignoro que enfrentar la impopularidad no es un rasgo muy común en estos días en medio del clima de amenaza que se ejerce contra nosotros, y si es grave que tales amenazas existan es aún mucho más grave que están siendo efectivas y logrando su propósito", señaló.

También, Allamand aseguró que este proyecto " sigue la receta clásica del populismo: pagar la ayuda presente con pobreza futura".

"Estoy plenamente consciente que mi votación no es popular. Sin embargo, prefiero enfrentar la impopularidad que el ambiente enrarecido que la izquierda radical ha instalado, que viene de la mano de las amenazas, que sumarme al coro de la demagogia, a la prédica de los profetas de la calle, al simplismo y al aplauso fácil de los adversarios", concluyó.

