¿Qué pasó?

El colegio particular Santa Cruz Chicureo se refirió al anuncio de la Municipalidad de Colina, donde se descarta el retorno de los colegios a clases presenciales durante el presente año académico 2020, indicando que la medida "no se hace extensiva a nuestro colegio".

Colegio de Chicureo no se sumará a medida adoptada por alcalde de Colina por no retorno a clases presenciales en Colina: "Esta medida no se hace extensiva a nosotros"

Si bien este anuncio se aplicará sólo a los colegios municipales, alcalde Mario Olavarría hizo un llamado a los recintos particulares y subvencionados a replicar la iniciativa que apunta a la "protección a la comunidad".

¿Qué dijo el colegio?

"Como colegio reconocido oficialmente por el Estado, nos regimos por la normativa educacional y adherimos a las definiciones de las autoridades ministeriales, por lo que esta medida no se hace extensiva a nuestro colegio", sostuvo en un comunicado el rector del establecimiento, Eduardo Soto.

"Les queremos informar que cualquier definición oficial ministerial, en relación a situación educativa nacional, se las haremos llegar en forma oportuna y por nuestros canales oficiales", agregó.

Anuncio de la municipalidad

El alcalde Olavarría, a través de la cuenta de Twitter oficial de su municipio, indicó: "Atención, padres, apoderados, alumnos y comunidad educativa de la Corporación Municipal de Colina, se anuncia que no habrán clases presenciales por lo que resta del año 2020, debido a la actual emergencia sanitaria que vive el país y la comuna".

En el escrito, el edil justificó su medida "en los efectos de brotes que podría significar para los niños y sus familias el que vuelvan a compartir espacios en las aulas de la comuna".

"Nuestra preocupación fundamental es la salud de nuestros vecinos y volver a clases presenciales es un foco potencial para un brote de contagio de coronavirus", añadió.