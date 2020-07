¿Qué pasó?

Apelando a la preocupación que existe por el contagio de coronavirus y a razones de estrés debido a la cuarentena, la Mesa del Senado anunció que no se realizarán comisiones durante los días viernes del presente mes.

La idea fue propuesta por el secretario del Senado, Raúl Guzmán, quien a través de una circular indicó que hay funcionarias "que se han visto particularmente afectadas por la dificultad de conciliar el teletrabajo con la vida personal y familiar, a partir de las múltiples tareas vinculadas tradicionalmente a las mujeres", según consigna La Segunda.

En reemplazo de las comisiones que fueron suspendidas, y en pleno horario laboral, se realizarán talleres de autocuidado y apoyo psicológico, los que pretenden no "interferir el espacio familiar o privado desde el cual están trabajando hoy".

Propuesta no es compartida

Sin embargo, algunos parlamentarios declararon que no comparten la propuesta del secretario Guzmán. Tal es el caso del senador Alfonso de Urresti (PS): "no me parece adecuado restringir el funcionamiento de las comisiones. No entiendo cuál es la razón que lo justifique. Me parece inconcebible ante la premura y la necesidad que tenemos", manifestó en una videollamada.

"Todos estamos sometidos a estrés, todos estamos sometidos al teletrabajo, todos estamos haciendo un esfuerzo. ¿No se puede hacer un sábado esa capacitación? Un día completo sin poder funcionar me parece insólito", agregó.

Funcionarios "no dan abasto"

La presidenta del Senado, Adriana Muñoz (PPD), respaldó la medida y manifestó que "funcionarios y funcionarias de informática (...) no dan abasto. Están con mucha recarga de trabajo y eso les está trayendo un tema de mucha presión".

"Nunca hemos sesionado en tiempos de normalidad los días viernes, ni en comisiones ni en Sala. Tampoco estamos teniendo semanas regionales, entonces hay una situación que nos exige tener una consideración con los funcionarios", complementó.

Las palabras de Muñoz fueron apoyadas por José Miguel Insulza, jefe del comité de senadores PS, quien aseveró que "el personal está sometido a una tensión y estrés bastante fuerte, a un ritmo de trabajo muy complejo".

Finalmente, ante el desacuerdo que provocó la idea de Guzmán, se determinó que las comisiones de Salud, Constitución, Trabajo y Hacienda seguirán reuniéndose los viernes, debido a la agenda legislativa establecida por la emergencia sanitaria. El resto de las instancias participarán en los talleres.

