¿Qué pasó?

Este viernes, en la Comisión de Constitución del Senado, comenzó a analizarse el proyecto de retiro del 10% de los fondos de pensiones de las AFP, como una forma de ayudar a las personas afectadas por la crisis económica provocada por la pandemia de coronavirus.

A la espera de que la iniciativa pase a la Sala de la Cámara Alta para su votación, el senador José Durana (UDI) afirmó que apoyará el retiro de los fondos, al menos mientras el Gobierno no presente mejoras en su plan de ayuda a la clase media.

¿Qué dijo Durana?

El legislador, eso sí, precisó que espera que el proyecto definitivo no incluya a las personas que no han visto disminuidos sus ingresos producto de la crisis.

“Si no hay ningún cambio al momento de la votación, obviamente que estoy inclinándome a votar a favor de las personas, porque de una u otra manera, a lo mejor en la discusión en particular y en lo definitivo, podemos sacar a aquellas personas que no han perdido el empleo o no han tenido disminución en sus ingresos”, expresó Durana a Radio Cooperativa.

"No es una posición ideológica"

El senador, además, indicó que apoyar esta iniciativa no responde a una posición ideológica ni a acercarse a la izquierda.

“No es una posición ideológica. No comparto cuando se quiere vincular la ayuda a las personas con posiciones ideológicas, como cuando dicen que uno está votando con la izquierda, porque creo que de verdad es transversal la situación que están viviendo todos los chilenos”, explicó.

“Tampoco estoy votando asustado porque el día de mañana no me den un cupo (en el Congreso), porque hoy tengo la posibilidad de mirar a largo plazo sobre un proyecto que finalmente, al menos en mi caso como senador, termina en seis años más”, añadió.

Posibles votos a favor desde Chile Vamos

Si Durana efectivamente se inclina a favor del retiro de los fondos, sería uno de los dos votos de parte de parlamentarios de Chile Vamos que son necesarios para que el proyecto sea aprobado.

Otro legislador del oficialismo que podría apoyar la iniciativa, aunque no lo ha confirmado, es Iván Moreira (UDI), quien aseguró que “voy a votar por la gente” y “por convicción, y lo haré aunque me den las penas del infierno”.

Ver cobertura completa