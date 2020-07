¿Qué pasó?

El actual gerente general de la Asociación de AFP, Fernando Larraín, se refirió este viernes a la aprobación del proyecto de retiro del 10% de los fondos de las AFP en la Cámara de Diputados y cómo le afectó personalmente esta situación.

Rol de Larraín en la Asociación de AFP

El gerente general de la organización gremial asumió el cargo en el año 2015 y está próximo a dejarlo, todo esto en medio de la crisis sanitaria y el debate sobre el sistema previsional chileno.

"Cuando entré había un proceso de discusión de cómo mejorar las pensiones, por eso me pareció interesante asumir esta tarea", comentó a Revista Capital.

En este sentido, Larraín expresó que "todo cambió en mayo del 2016, cuando se iniciaron las marchas ciudadanas".

"Lo que está pasando hoy me afecta"

"Lo que está pasando hoy me afecta personalmente por distintas razones. Me afecta porque hay una cantidad de mentiras y mitos que no son verdad", aclaró.

En esta línea, sostuvo "que se apruebe el retiro del 10% es un tema que me frustra, porque deberíamos discutir cómo aumentar el ahorro para mejorar las pensiones y no cómo empeorar las pensiones, que es lo que provoca el retiro de fondos".

"Me afecta como afiliado y y me afecta como actor del proceso de discusión", detalló Larraín.

Larraín dejará el cargo

"Próximamente dejaré de ser gerente general. No me produce alivio alguno irme en este momento. Tengo una disyuntiva interna en dejar este puesto ahora", expuso.

Con respecto a sus razones, planteó que "la motivación de partir viene desde antes de la pandemia, es una decisión personal".

"Me voy con pena de que no se haya podido hacer el cambio de pensiones", agregó.

