¿Qué pasó?

El miércoles se viralizó en redes sociales un video que muestra el intento de robo de un vehículo en la comuna de La Florida, así como también la maniobra del conductor afectado para zafar del asalto.

¿Cómo ocurrió el hecho?

En el registro, grabado desde el interior del automóvil de la víctima, se aprecia cómo el conductor avanza por una calle hasta detenerse en una esquina ante una señalética de “Ceda el paso”, en el sector de Santa Amalia.

En ese instante, luego que un auto que lo antecedía doblara en la esquina, aparece otro vehículo que se le cruza por el frente para detener su avance.

Impacto a uno de los asaltantes

Sin embargo, ante la aparición de este automóvil, de color blanco, el conductor acelera para arrancar y golpea en un costado al otro vehículo donde transitaban los asaltantes.

Al escapar, en el video se ve a uno de los sujetos siendo impactado por el auto de la víctima al intentar bajarse para intimidarlo.

¿Qué dijo la víctima?

“Veo un auto en la esquina, con tres o cuatro ocupantes, y dije que algo va a pasar acá, porque siempre ando muy atento en la conducción, especialmente ahora que hacen muchas ‘encerronas’ y ‘portonazos’", detalló el conductor que evitó el robo a Meganoticias, acerca del complejo momento que vivió.

"Se me tiraron encima con el vehículo, lo cruzaron enfrente mío, y dije que confirmado que quieren hacerme una ‘encerrona’, entonces aceleré por el lado izquierdo, por donde justamente se intentó bajar uno. Aceleré no más y cerré los ojos, crucé la calle sin mirar y me di a la fuga", agregó.

Auto con encargo por robo

Esta 'encerrona' frustrada originó un operativo por parte de Carabineros para dar con el paradero de los sujetos y del auto utilizado para el acto delictual, el cual estaba con encargo por robo.

Dicho vehículo, finalmente, fue encontrado durante la noche del miércoles en la comuna de Quilicura, aunque sin ocupantes.