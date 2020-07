¿Qué pasó?

El ministro de Hacienda, Ignacio Briones, se refirió este martes al anuncio realizado por el Presidente Sebastián Piñera referente al fortalecimiento del programa de apoyo a la clase media, el cual contempla un bono de $500 mil dentro de sus medidas más destacadas.

¿Qué dijo Briones?

"Lo que está proponiendo el Gobierno es una ayuda inédita que tiene una transferencia directa no reembolsable a las familias que hayan visto caer sus ingresos de clase media por $500 mil. Eso es una medida inédita, creo que va en la dirección correcta", sostuvo.

Paralelamente, en conversación con Radio Bío Bío, Briones sostuvo que "siempre van a haber críticas de lo que uno haga. Este es un plan clase media que veníamos trabajando hace semanas”.

“Acá lo importante es empatizar con el dolor de las familias de la clase media que han visto caer sus ingresos como todas las familias, y que hoy no tenían una ayuda directa”, especificó.

En esta línea, el titular de la cartera señaló que esta “es una dirección en la que el Estado se hace cargo solidariamente de esa caída de ingresos, sin tener que afectar las pensiones de los propios trabajadores el día de mañana”.

IFE 2.0

Briones mencionó que “para los trabajadores informales está el Ingreso Familiar de Emergencia 2.0 que está llegando a 2,2 millones de familias chilenas (?) que para una familia de cuatro personas son $400 mil”.

Préstamo estatal

En paralelo, el titular de Hacienda se refirió al préstamo estatal solidario que plantea el Gobierno, el cual pretende compensar hasta un 70% de la caída en los ingresos de las personas. Esto, a través de tres cuotas de $650 mil.

"La familia de más altos ingresos dentro de la clase media van a recibir el mismo bono de $500 mil y van a acceder, si lo desean, a este préstamo estatal solidario que hace el Estado a tasa cero y que es contingente al ingreso, es decir, si lo puede pagar en función de sus ingresos, lo va a devolver”, señaló al citado medio.

Tras esto, manifestó que "si no tiene ingresos suficientes el día de mañana, porque no encontró pega o le fue mal, quédese tranquilo que si no pudo devolver todo el préstamo, el Estado se lo va a condonar”.

“Eso es muy importante decirlo porque acá uno podría hacer la analogía con un amigo. Cuando uno está corto de plata dice ‘pucha voy a tener que vender mi auto’ y el amigo te dice ‘no lo vendas que yo te presto la plata (?) págame cuando puedas, págame dependiendo de cómo te vaya’. Eso es lo mismo que está haciendo el Estado y creo que eso se llama solidaridad”, reflexionó.

Retiro de fondos de AFP

Respecto al proyecto de retiro anticipado de fondos de pensión que vive jornadas claves en la Cámara de Diputados, Briones sostuvo que "francamente esperamos que el proyecto del 10% no avance”.

“Hemos insistido una y otra vez que es una mala idea, no en términos de no empatizar con el dolor de la ciudadanía, en eso estamos todos (?) Pero estamos convencidos, y así lo han dicho no solo los expertos, también políticos de distintos colores y organismos internacionales, de que esto va a debilitar el pago de pensiones el día de mañana”, concluyó.

