¿Qué pasó?

La Contraloría General de la República informó que finalizó la auditoría especial realizada en cuanto a las cifras de coronavirus publicadas por la Subsecretaría de Salud Pública del Ministerio de Salud (Minsal).

En ese sentido, constató diferencias en el reporte de contagios registrados a través de la plataforma de Epivigila, por lo que se instruyó el inicio de un sumario para "definir las responsabilidades de quien corresponda en estas inconsistencias arrojadas".

🔴Debido a los hallazgos de dicho informe, hemos instruido un proceso sumarial para definir las responsabilidades de quien corresponda en estas inconsistencias arrojadas — Contraloría (@Contraloriacl) July 14, 2020

¿Qué dice Contraloría?

"Se constató que al 8 de junio de 2020, la información contenida en ese sistema Epivigila no considera la totalidad de los casos que han sido confirmados con COVID-19 por los laboratorios que practican el examen de PCR, por cuanto, no todos los facultativos cumplen con la obligación legal de notificar en el mencionado aplicativo a las personas sospechosas de por esa enfermedad", señala el organismo.

Además, agrega que no en todos los casos el Minal efectuó "todas las acciones tendientes a ingresar a la plataforma tales casos, a pesar de que contaba con la información para ello", agregó

Diferencia de personas reportadas con coronavirus

"El reporte diario efectuado por el Minsal el día 9 de junio del año en curso dio cuenta de 142.759 contagiados con Covid-19, cifra que consideró sólo los casos que habían sido notificados por los médicos en el referido sistema Epivigila, sin incluir aquellos que arrojaron resultado positivo en los correspondientes test PCR pero que no estaban registrados -notificados- en dicho aplicativo o bien estaban registrados por sospecha clínica", continuó la Contraloría.

En ese sentido, afirmó que: "esta entidad de fiscalización determinó a la misma data de corte 177.301 casos, es decir, 34.524 más que los reportados por la autoridad".

"Si bien la Subsecretaría de Salud Pública el día 16 de junio de este año (...) informó a la ciudadanía un ajuste de 31.421 casos de contagios con COVID-19 correspondientes a personas que tenían un examen PCR positivo pero no habían sido notificados en el sistema EPIVIGILA, no fue posible constatar que ellos correspondieran a los casos observados por este organismo fiscalizador", añadió.

Además de estas diferencias en las cifras, la Contraloría señaló que no se pudo realizar un control efectivo de los pacientes con coronavirus no notificados y sus contactos estrechos, al no encontrarse en la plataforma.

Falta de control o errores en el manejo de datos

El organismo también aseguró que: "los resultados de los exámenes de los laboratorios enviados a la cartera de Salud se consolidan en planillas Excel, por cuanto no existe un sistema que automatice el procesamiento de dicha información".

Al respecto, sentenció que esto "conlleva el riesgo de que sus datos puedan ser modificados o que se produzcan errores en su manejo, pues las citadas planillas de cálculo no mantienen mecanismos de control que permitan resguardar la integridad de sus registros, y no permite asegurar su calidad, detectándose RUT erróneos, nombres asociados a más de un RUT, registros incompletos y falta de uniformidad en la escritura de los datos".

Finalmente, la Contraloría indicó que el Ministerio de Salud deberá remitir las bases y consignar las consecuencias de incorporar los datos de contagiados para la planificación, implementación y evaluación de las medidas de salud.

