¿Qué pasó?

Este viernes la Policía de Investigaciones (PDI) y la subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, realizaron una fiscalización a un gimnasio ubicado en la calle Rancagua de la comuna de Providencia, el que finalmente fue clausurado.

Se trata de un recinto de la cadena Pacific, donde se pudo constatar que se encontraban 16 trabajadores realizando actividades que no son de primera necesidad, sin los resguardos sanitarios correspondientes para la prevención del coronavirus.

La denuncia

La situación fue denunciada de manera anónima mediante la plataforma que tiene habilitada la Subsecretaría de Prevención del Delito.

"Lamentamos mucho esta situación, se ha puesto en riesgo la vida de las personas, pero también agradecemos a aquellos que se atreven a denunciar, porque es así que podemos como equipo llegar a estos lugares y hacer que se cumpla la norma", dijo Martorell.

Permiso de inmobiliaria

La subsecretaria detalló que: "efectivamente se estaban incumpliendo las normativas de sanidad y de seguridad laboral. No se estaba cumpliendo con el distanciamiento, no existen medidas de seguridad para los trabajadores".

"Por otro lado, hay muchas personas a las que se le otorgó el permiso Único Colectivo, pero aduciendo a un permiso de construcción, de inmobiliaria, no de gimnasio", agregó.

Agencia Uno

¿Qué dijo la PDI?

El jefe nacional de Delitos Económicos de la PDI, prefecto Jaime Ansieta, señaló que para "los resultados de la investigación van a pasar unos días, pero hoy día hay antecedentes suficientes para poder denunciar".

"Vamos a tener que ver si alguna persona, algún empresario, obliga a las personas a venir a trabajar o bien hay algún tipo de diferencia entre las personas que supuestamente concurren respecto de los que están en el listado de personas del Permiso Único", indicó.

"Pero también se pueden dar otras situaciones. Personas que hacen una ampliación de giro para poder caer en algo que pareciera ser esencial siendo que a lo mejor no es el giro al cual están dedicando todos sus esfuerzos", añadió.

¿Qué dijo la seremi del Trabajo?

Por su parte, la seremi del Trabajo, Denisse Madrid, afirmó que: "se constató que los trabajadores que están haciendo las distintas funciones hoy día están sin sus implementos de seguridad entregados por las empresas, que es lo que se pide. Se les pide que tengan un protocolo, que tampoco estaba a la vista".

"La Dirección del Trabajo ha determinado que se tienen que suspender las funciones y sus trabajadores ir a sus casas", sostuvo.

¿Qué dijo la alcaldesa de Providencia?

En tanto, la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, manifestó que: "lo que me embarga es una indignación, porque uno no puede entender que teniendo esta pandemia hagan venir a 16 trabajadores con permisos falsos, no teniendo además la patente de Providencia, con labores que perfectamente se podrían hacer desde la casa".

"Esto realmente es gravísimo, a esta empresa le va a llegar muy duro, porque van a haber sanciones de todos lados", aseguró.

Ver cobertura completa