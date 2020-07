¿Qué pasó?

Este jueves autoridades de Gobierno se refirieron al avance del proyecto de retiro del 10% de los fondos previsionales para enfrentar la crisis económica causada por el coronavirus en la Cámara de Diputadas y Diputados, aprobación lograda con votos de parlamentarios del oficialismo.

"No esuna buena noticia"

El ministro del Interior, Gonzalo Blumel, señaló que "lo que pasó ayer no es una buena noticia para los pensionados, no es buena noticia para los trabajadores, para Chile ni para la clase media. Hacer lo que es popular no necesariamente significa hacer lo correcto y esto es el caso".

Además agregó que "este proceso legislativo que se está iniciando, posteriormente viene la votación en particular, es un proceso que toma curso y que esperamos que nosotros podamos convencer al parlamento y Chile que la propuesta del gobierno es mejor y más justa. En primer lugar para los mismos trabajadores y en particular para la clase media".

En ese sentido, explicó que "vamos a poder apoyarlos a enfrentar la recesión, la crisis con recursos del Estado y también en forma solidaria. Por eso, como gobierno vamos a redoblar los esfuerzos para explicar mejor, para persuadir y convencer con argumentos que la propuesta que estamos impulsando es mejor para la clase media y para todos los chilenos".

"Debemos aprender la lección"

Por otro lado, manifestó que "como coalición debemos aprender la lección. Lo que pasó ayer no fue bueno y constituye un traspié muy importante. Como Gobierno y coalición debemos aprender a hacer mejor las cosas, a trabajar con más unidad y a trabajar con convicción frente a las cosas que son buenas para Chile”.

"Como Gobierno vamos a trabajar con mucha fuerza para proponer un nuevo entendimiento en la relación entre el Gobierno y la coalición. Ayer lamentablemente no pudimos actuar con unidad e hicimos posible que avanzara una propuesta que no es buena para Chile", puntualizó.

No beneficiaría a todas las personas

En tanto el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, expresó que "como Gobierno creemos que le hemos ofrecido al país un plan para la clase media que constituye una mejor solución, porque es una alternativa abierta a un número mayor de chilenos y chilenas. Las personas que tienen saldos en sus cuentas de AFP no son todos los chilenos, los que tienen mayores recurso en sus cuentas de pensiones son una minoría. Parece equívoco suponer que se va a beneficiar a todos".

"La iniciativa aprobada ayer, no se hace cargo de una pregunta fundamental ¿acaso ese 10% se justifica para un trabajador que no ha perdido su empleo y sigue manteniendo su renta? No hemos tenido una respuesta a esa pregunta tan básica", finalizó.

